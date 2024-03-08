和亲友一起吃火锅，大家围坐在餐桌前，用餐聊天，感觉亲近。坐落在武吉知马路一带阿尔柏王园（King Albert Park）KAP Mall里的新餐馆“天汤火锅”，环境舒适，选择多，适合聚餐。

汤头可选经典东京豚骨、泰式冬阴功、鸡肉胶原蛋白、滋补鸡汤、番茄或麻辣口味。有单锅（$20.90++）、双锅或四锅选择，和亲友同时享用不同汤底涮不同食材，其乐融融。

材料选择丰富，牛肉爱好者可吃黑安格斯牛肩肉、150天谷物喂养牛小排或西冷牛排、MB4+草饲西冷牛排等，每100克价格$10.90++起，相当优惠。猪肉也来自世界多地，有日本北海道五花肉、西班牙伊比利亚猪颈肉、荷兰猪颈肉、德国五花肉等，每100克价格$7.90++起。还有各类海鲜、蔬菜和面食可选。

火锅蘸酱应有尽有，想要鲜香麻辣或带芝麻蒜香款，可自行调配。饮料方面，除了菜单提供的，餐馆和火锅店旁的“贡茶”合作，食客可以将泡泡茶带进餐馆里享用。

天汤火锅由本地著名眼科医生、鹰眼科中心创办人兼集团主席唐添寿所开，他创办的Eaglewings集团也于KAP Mall商场里经营其他业务，包括诊所、咖啡座和电影院。

地址：9 King Albert Park, KAP Mall, #01-11/12 S598332

电话：89150112

网址：tiantanghotpot.com.sg