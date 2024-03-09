海外新厨：张正义以海南鸡饭 融入泰国人的餐桌

从迷途少年到把新加坡海南鸡饭带到泰国，短短五年内与当地投资方合作开设四家餐馆。张正义设定目标，专注厨艺，并以坚韧的意志力克服一路的荆棘，成就个人。

原本在新加坡开休闲西餐馆，张正义（Enoch Teo，34岁）约五年前只身到泰国曼谷创业，现在所开的“福鸡饭”（Fatt Chicken）餐馆，以新加坡海南鸡饭虏获食客芳心。

他参加泰国电视烹饪节目，表现不俗，打响知名度。2020年泰国“The Next Iron Chef”第二季，他闯入半决赛，2023年参加“Top Chef Thailand”，打进大决赛。

张正义的烹饪事业，现在交出成绩，但曾经过高低起落，每一阶段有它的酸甜苦辣。从边缘少年到西餐馆老板，然后放弃新加坡事业转战泰国从零开始，不仅要有好厨艺，还靠坚韧意志力。

他15岁辍学，曾结交损友，后来悬崖勒马，掌握烹饪手艺，煮出新人生。服完兵役后，他到新加坡香阳环球厨师学院（At-Sunrice Global Chef Academy）学艺，并到不同餐馆，包括台湾籍主厨江振诚创办的Restaurant Andre和精致法国餐馆Les Amis工作学习。

后来他和厨师郑安富合开休闲法式餐馆Garcons，以社会企业模式运作，聘请的员工包括青年改造所出来的青年、前囚犯等，年龄介于17岁至25岁的年轻男性。

面对营运成本压力，加上有感身心疲劳，他想转换环境，挑战自我到海外发展。因会说简单泰语，对泰国饮食文化也感兴趣，便决定到曼谷去。

张正义的鸡饭版本选用泰国有机鸡烹制，酱料除了新加坡人熟悉的辣椒酱和姜蓉，也增设泰式辣椒酱。（图片由受访者提供）

逆境中寻找商机

2019年他在泰国开设新加坡餐馆酒吧Journey by Chef Enoch，推出椰浆饭和牛肉仁当配酒品的概念，但反应未如预期，后来结业。疫情期间，生意发展也受到影响。

为了开拓市场，他参与不同的限时餐饮活动和主厨餐桌（chef’s table）餐饮概念，在机缘巧合下，结识现在合作的泰国投资方，2021年开了“福鸡饭”餐馆。餐馆目前在曼谷商场如Central World、Emsphere开业，共有四家分店。

张正义说：“疫情期间，我无法回新加坡，最想念的就是海南鸡饭。几经研发后，我创出了这个鸡饭版本。我也在那段期间审视思考了事业方向，西餐的经验给我打下基础，接下来我想专注做新加坡菜。”

餐馆菜单有白斩鸡鸡饭、炸鸡排鸡饭、肉骨茶、酱油鸡面、辣椒螃蟹配炸馒头等。泰国当地也有特色鸡饭，张正义的版本也合泰国人的口味，选用泰国的有机鸡烹制，酱料除了新加坡人熟悉的辣椒酱和姜蓉，也增设泰式辣椒酱。

泰国的电视烹饪节目火红，获当地观众喜爱，张正义搭上这一波风潮，连续参与两档节目，成了当地的明星厨师。他笑说最大的收获就是泰语突飞猛进。“记得当初开餐馆时，面试员工，我尽量用泰语对谈但说不到三句，他们就用简单的英语回答我，可见泰语程度不佳。参加电视节目后，我得一直用泰语，发音念错闹了笑话，但我不放弃，现在程度应该有提升至少十倍吧。”

张正义参加泰国电视烹饪节目如Top Chef Thailand，打响知名度。（Heliconia提供）

2023年年底，他于YouTube平台开设A Chef’s Food Tour频道节目，以厨师视角介绍泰国餐饮好去处，并分享泰国饮食文化特色。视频拍摄得相当用心，宛如美食综艺节目，张正义以泰语和英语主持。近期内容包括：介绍访问曾参与电视烹饪节目厨师好友Ploy所开的咖啡座Ami、推荐各类Khao soi（泰式金面）的美食和背后的饮食文化等。

他在社媒平台上游刃有余，接下来的事业发展走多元路线。除了餐馆生意，他将制作更多美食视频说故事和开设Tik Tok，提升人们对餐饮界的认识。

在泰国工作生活这几年，他观察：“泰国餐饮发展蓬勃，食客对各类创意新菜和新概念的接受度蛮高的，厨师有蛮大的发挥空间。”