在狮城吃到的日式拉面，普遍搭配豚骨汤。最近新登入本地的日本得奖拉面——鸡白汤面荫山（Kageyama），主打较为少见的鸡汤底拉面。

它曾三度荣获“日本东京拉面大赏”金牌，三大招牌拉面是：鸡白汤盐味拉面、鸡白汤酱油拉面和鸡白汤担担面。

拉面馆使用的鸡高汤非常讲究，需要熬煮超过6小时，只用鸡翅膀。由于鸡翅膀肉少，皮富胶质，煮出来的汤底味道更加顺滑清香。

鸡白汤盐味拉面的浓郁汤底，味道比预想中圆润顺口，作为一道汤品料理上桌也可以。这款拉面有个特别吃法，拉面配有一片新鲜柠檬，可以先吃原味，吃到一半再挤入一些柠檬汁，藉由柠檬的香气和酸味，让汤底更加清爽，享受味道变化的乐趣。

鸡白汤酱油拉面，拌有特制的蒜头粉。（餐馆提供）

鸡白汤酱油拉面比鸡白汤盐味拉面的味道轻盈，特点是拌有特制的蒜头粉，提升了鸡汤的鲜味。鸡白汤担担面的汤底最浓稠，配料有咸香的肉末、樱花虾米，还有榛果，组成微妙的爽脆口感。鸡白汤担担面还提供免费白饭，让食客加入汤里，拌成汤饭别有一番风味。

拉面的面条同样精彩。它比一般拉面厚实且有点卷曲，可吸附更多汤汁精华，口感柔韧，筋道十足，跟汤汁完美融合。拉面搭配清蒸鸡丝肉、溏心蛋，还有一般拉面较少会加的生菜，聚集了层层口感与滋味。

鸡白汤担担面的汤底浓稠，配有肉末、樱花虾米和榛果。（餐馆提供）

鸡白汤面荫山由日本食品控股（Japan Foods Holding）引进狮城。日本食品控股执行主席兼总裁高桥研一说，拉面的创办人荫山在东京原本有家高级中华料理店荫山楼，主打中式料理，餐单上有一道鸡汤拉面特别受欢迎，荫山便以自己的名字，再创办了专卖鸡汤拉面的“鸡白汤面荫山”，“我们之前在日本东京吃到这家的拉面，被它的香浓味道所吸引，鸡汤底的拉面在本地也少见，因此决定把它带过来。”