武吉知马菜市与熟食中心，有我中学时代的回忆。

放学后，最开心是跟同学直奔这“美食天堂”吃东西，有百吃不厌的沙爹米粉、炒福建面和红豆冰。毕业后，仍喜欢约同事到这里用餐，回味学生时代的似水年华。

建于1975年的武吉知马菜市与熟食中心，预计今年下半年走入历史，原址将重建一座五层楼高，衔接美世界地铁站的综合发展项目。

之前写了一篇报道告别武吉知马熟食中心，采访后，多年来熟悉的美食有了姓名和故事。

通常生意太好的摊主都忙得不可开交，不太想接受访问。原以为，排队人龙最长的星洲沙爹米粉，应该不想再接受媒体访问。第三代接班人郑慧婷竟爽快答应，谢谢她愿意接受访问时，她笑着回说：“应该是我们要谢谢你。”趁午休时替受访者拍照，郑慧婷请吃沙爹米粉和鱿鱼蕹菜，她的母亲则请喝柠檬甘蔗水。这个摊位的营业时间有点特别，只在星期三、四、六和日才开档营业。跟郑慧婷聊开后“谜底”揭晓，星期一、二和五不开摊，是要在摊位烹煮沙爹酱料，不是传闻中的“赚够钱了”。

成兴海南起骨鸡饭是另一个午餐时段排队人龙特长的摊位。还以为看起来很严肃的摊主或会拒绝受访，他欣然答应，聊下来发现，摊主李金贤是 《联合早报·副刊》饮食版的忠实读者，谈起话来笑容可掬。欣赏他对鸡饭摆盘的要求，饭和肉总是摆得整齐美观，他笑说，鸡饭必须色香味俱全。跟他说，摄影同事第一次尝到他的鸡饭，认为可媲美乌节路前文华酒店餐馆Chatterbox的著名鸡饭，他笑开怀，请吃鸡饭又请喝甘蔗水。

每次到这个熟食中心，喜欢点谢记福建面的炒福建面，配英记甜品的红豆冰，经典好味。采访当天，两档的摊主谢子文和李荣峰都热情说道：“我炒一盘面给你。”“我请你吃甜品，要吃什么？”拍照当天，他们也不肯收钱，请吃面和甜品。两人都是在熟食中心长大，放学后赶到摊位帮忙，收盘洗盘，没顾客时就在这里做功课，熟食中心见证了他们的人生。

问成兴海南起骨鸡饭的李金贤，他的鸡饭有什么秘诀，每到午餐时段就吸引人龙排队？他笑说：“没有秘诀，用心做就好。”

他的心声，应该也是其他小贩的心声，日复一日，年复一年，大半辈子在摊位默默耕耘，用心做好一样美食。

喜欢这里泛黄的招牌，烟火中的人情味。