两家韩国餐馆相续在本地开枝散叶。Pocha!的第五家分店主打韩国街头美食，也推出特调手工鸡尾酒。Kelim Dakdoritang在中峇鲁的第二家分店，招牌辣炖鸡汤有一人锅，还有多道韩式美食。

这些年，韩国流行文化带动新加坡掀起韩食风潮，韩式料理逐渐从韩国人的饮食文化，变成国人的日常，甚至是时尚美食的代名词。

在韩国，“Pocha”几乎是韩国道地美食、欢乐、相聚的代名词。深夜，在搭起帐篷的摊车旁，人们一边喝烧酒，一边吃韩式料理，看着街景、感受微风吹拂，和三五好友边吃喝边闲聊。

Pocha!韩式美食与特调鸡尾酒

位于克拉码头的韩式餐馆Pocha! 2024年2月底新开业，是该品牌在本地开设的第五家分店，主打韩国街头美食。

午间，餐馆为市中心一带的上班族提供简便套餐（$13.90起），傍晚除了晚间套餐（$45），餐馆主打酒吧概念，是品尝韩式美食和特调鸡尾酒的好去处。

Pocha!首次推出以韩国袋装果汁饮料特调的手工鸡尾酒。（餐馆提供）

餐馆首次推出以韩国袋装果汁饮料特调的手工鸡尾酒（K-Pouch Cocktails），为用餐体验锦上添花，其中包括：绿葡萄莫吉托、榛子咖啡奶昔、蓝色柠檬水（Blue Lemonade），以及葡萄朗姆酒（Grape Rum Sour），食客佐餐小酌，提升用餐体验。

至于K招牌鸡尾酒（KSignature cocktails），则包括：烧酒莫吉托（Soju Mojito）、烧酒日出（Soju Sunset）、巧克力马提尼（Chocolate Martini），以及蜂之膝（Bee’s Knees）等。

即日至3月24日，在克拉码头的Pocha!堂食消费，可免费获赠指定鸡尾酒或啤酒，优惠送完为止。特选饮料包括：绿葡萄莫吉托、蓝柠檬水、葡萄朗姆酒、薄荷咖啡及瓶装啤酒，只须在Instagram或Tiktok上关注@pochasg.cq，出示给店员，即可换取免费指定饮料，每个顾客仅限兑换一次。

克拉码头Pocha!分店独家推出K-Griddle套餐，配料丰富。（餐馆提供）

此外，克拉码头分店也独家推出K-Griddle套餐（$45），配料丰富，选择纯豆腐锅或韩式泡菜汤，搭配烤猪颈肉、肩胛牛肉、泡菜、辛拉面等，还可享有买一送一Terra啤酒优惠。

地址：3A River Valley Rd Clarke Quay Block A 01-05 S179020

电话：81115732

Kelim Dakdoritang韩式辣炖鸡汤

创立于1965年，在韩国设有50家门店的知名韩式餐馆Kelim Dakdoritang于2023年8月登陆新加坡，成为本地第一家韩式辣炖鸡汤专门店。上周五（3月1日），Kelim Dakdoritang在本地开设第二家分店。

配合第二家分店开张，Kelim Daktoritang的韩式辣炖鸡汤新推出一人锅辣炖鸡汤（前）。（餐馆提供）

新店坐落在中峇鲁的战前保留店屋内，也是新加坡最老的公共住宅区，巷弄环境与店家在韩国首尔老街首创店的景象相似。

招牌辣炖鸡汤是餐馆招牌菜，根据传承几代的秘方烹制，所有食材全都经过精挑细选。辣炖鸡汤采用的鸡只经过严选，须达到一定重量才能下锅。鸡肉炖煮后，肉质鲜嫩有弹性。

第一次品尝韩式辣炖鸡汤，鸡汤上的“大蒜球”经过慢火熬煮，蒜味慢慢渗入辣汤中，汤头充满浓郁蒜香，喝起来辣度恰好。

食客还可选择添加具嚼劲的韩式年糕、马铃薯、杏鲍菇、香肠与鹌鹑蛋，这些配料吸附着汤汁，尝起来美味。

吃到尾声时，可加入韩式刀削面，让面条吸收汤汁。翻煮后，又是另一道汤面料理。若是想吃米饭，服务员可为你现炒韩式炒饭。

新店也推出多道新菜式，其中一人锅辣炖鸡汤（Baby Dakdoritang，$15.90），方便单独用餐的食客点用。午餐时段还以优惠套餐的形式呈献，辣炖鸡汤之外，加一碗白饭与一罐冷饮，售价$15.90。

菜单新增甜辣酱鸡软骨，爽脆好味。（餐馆提供）

为满足不同味蕾偏好，菜单选项扩大，推出甜辣酱鸡软骨（$19.90）、韩式烧烤如烤猪五花肉佐炒泡菜（$29.90）、烤猪颈肉（$24.90）、烤腌制牛小排（$29.90）等。小吃也多样化，有韩式海鲜煎饼（$24.90）、韩式年糕、韩式炸午餐肉条（$17.90）、炸饺子与紫菜糯米卷等。

Kelim Dakdoritang的韩式海鲜煎饼，酥脆美味。（餐馆提供）

3月，餐馆推出开张优惠，享用一般分量的辣炖鸡汤折扣30%，食客只需追踪店家的社交媒体账号（kelim dakdoritang/IG:kelim sg)，即可享有优惠。

吃着香辣够味的韩式辣炖鸡汤，顺便小酌一番，不须出国也仿佛置身韩国，感受道地的韩国饮食文化。

地址：55 Tiong Bahru Rd S160055

电话：63223433