砂煲鸡饭咸香鲜 煲出童年美味

来自马来西亚的皮克林宾乐雅臻选酒店餐馆行政厨师梁国伦，难忘儿时每个周末和家人一起到吉隆坡半山芭吃的砂煲鸡饭。他用自己的食谱烹煮具有马国风味的砂煲鸡饭，煲出的不仅是饭香肉嫩的好滋味，更是与家人共餐的美好记忆。

新加坡皮克林宾乐雅臻选酒店（Parkroyal Collection Pickering Hotel ）最近推出“超级星期天自助餐马拉松”（Super Sunday Buffet Marathon），菜单中的砂煲鸡饭，是餐馆行政厨师梁国伦的私房菜。

来自马来西亚的梁国伦（41岁）接受《联合早报》访问时说，砂煲鸡饭是他一家人的最爱，儿时记忆中，当年还是个小学生的他与家人几乎每个周末都会到吉隆坡半山芭吃上一锅砂煲鸡饭。这，是他对家乡一个很清晰的记忆，也是一家人整整齐齐一起用餐的美丽回忆。

“印象中，那里的砂煲鸡饭充满焦香，鸡肉滑嫩，还有咸鱼香和好吃的锅巴。档口由两代人传承，到今天还在营业。茶餐室的生意好，去那里吃砂煲鸡饭得排队两小时，坐下等一小时，吃半小时。”

米饭和鸡肉须同步煮熟

凭借童年的味蕾记忆，梁国伦烹制出集合咸香鲜的砂煲鸡饭。同样是用炭烧，不同的是，梁国伦用更优质的食材，如走地鸡、香米、花菇、带酒香和油脂的腊肠，以及梅香咸鱼，为酒店食客烹煮具有马国风味的砂煲鸡饭。

煮砂煲鸡饭，追求的除了饭焦，还有颗颗分明，松软有口感的米饭。梁国伦说：“烹煮砂煲鸡饭讲究技巧，火候要拿捏好，以控制好米的熟成度。米饭和鸡肉须同步煮熟，这要有一定功力。”他分享，米要浸泡水中一小时，让米粒吸收水分，沥干后再使用，不然很难煮到和鸡肉一起熟。

要保持葱油的脆香，葱油炸至金黄色时先把炸葱捞起搁置片刻，变凉后葱油色加深了，油也凉了，两者温度降低后，才把炸葱和油掺在一起。

想念一家人共餐时光

梁国伦常年与家人聚少离多，能和家人坐在一起吃饭的机会少之又少，他因而特别想念和家人同桌用餐的时光。去年7月父亲骤逝，他在斐济公干，无法见父亲最后一面，留下遗憾。他也说，一家人上一次聚餐一起吃砂煲鸡饭，是在冠病疫情差不多稳定下来时。

梁国伦透露，父母是流动小贩，骑着三轮车兜售猪肠粉。家里当年经济条件不是很好，他六七岁时就在家学做饭，加上自己不爱读书，读到中三就辍学做修车工，做了两年多，后来在友人介绍下到新加坡工作。

“来到新加坡，我先是在一家高尔夫球俱乐部工作打杂，从低学起，做了六年，从中餐、宴席到西餐，烹饪基础功也是在那里一点一滴慢慢累积。”

食物把人联系在一起

他一入行就爱上这行，虽然没有专业文凭，但不断自我进修，除了主动请教师傅，不计较多付出，也常到图书馆借食谱参考，在西餐方面下足苦工。他学东西很快上手，常有擢升机会。 他建议新手厨师要有耐心，先把基础工打好，多学多做，一件事重复地做，才能有扎实的掌厨功底。

近年经常上电视烹饪节目，如何应对厨房工作和拍摄节目的挑战？他说：“拍摄与餐馆生意可以兼顾，只要愿意花时间。我珍惜每个机会，既然已经答应，就要尽全力完成。”

保持创新的精神和烹饪的激情很重要，梁国伦认为要创造出新菜肴，必须先喜欢自己的行业。23年的厨艺生涯让他意识到，食物能把人们联系在一起，一道菜不需要复杂，即便是简单的呈现，只要好吃，温暖人心，就够了。

砂煲鸡饭（四人份）

烹煮砂煲鸡饭所需食材。（李姿仪摄）

食材：泰国香米500克、鸡汤500毫升、咸鱼适量、走地鸡一只（切块）、花菇5朵（泡软）、腊肠100克、姜茸汁5克、姜片适量、生抽20毫升、黑酱油10毫升、白胡椒粉少许、太白粉适量、食油适量。

酱料：蚝油酱10克、顶级黑酱油20克、花雕酒20克、炸葱油20克。

装饰：菜心、芫荽。

做法：

1.将泰国香米浸泡水中一小时，沥干后待用。

2.把鸡肉切成小块，和花菇一起用生抽、黑酱油、胡椒粉、太白粉、姜茸汁腌制。

3.翻炒腊肠后放一边。加入姜片，用剩余的油翻煎咸鱼。

4.将泰国香米倒入砂煲，加入鸡汤至覆盖米饭分量，盖上锅盖开火烹煮。

5.约5至8分钟，待上汤被米饭吸收后，转至中火，加入腌制好的鸡肉和花菇，再盖上锅盖。

6.烹煮4至5分钟后，加入一勺之前备好的酱料，放上菜心和芫荽作点缀，盖上锅盖即可上桌。