前空少自创卤味 联手厨师办美食限时活动

年轻小贩自创卤肉配方，创业开档口卤庄卤肉饭（Bold & Braised），近期还和餐馆合作限时美食，突破小贩美食框架做新尝试。

曾是空少的周景威（31岁），原本经营居家生意，后来在熟食中心开档口。2022年在厦门街熟食中心短期经营后，2023年迁到麦士威熟食中心开业。

他对卤肉情有独钟：“小时候，外婆常在家煮卤肉，一锅卤汁加入各种材料，不但美味而且不浪费食材，猪骨鸡骨都可以加入，越煮越入味。”

周景威说，自己原本是烹饪门外汉，无心插柳发掘出兴趣。他透露：“不当空少后，我曾帮朋友打理熟食中心档口，从那里培养出兴趣，原来烹饪有很多学问。”

经过几番研究尝试后，周景威的卤汁加入20种药材草本，味道咸香美味。他选用巴西的五花肉和德国猪脚，“成本比较高一点”。

招牌菜有扣肉饭（$5起）、猪脚饭（$5起）、明太子鸡扒饭（$6起）等。记者试吃的扣肉饭，肉质肥瘦相间，特色是卤汁，属浓稠型，淋在珍珠米上，米饭特别芳香。嗜辣可搭配自制辣椒酱，酸辣开胃。

意大利屠夫Dario Cecchini（中）与餐馆主厨王绥江（右）到卤庄卤肉饭和周景威（左）合办限时美食活动，售卖意大利三文治。（黄亿敏摄）

不久前，卤庄和餐馆合作限时活动。拥有世界最佳屠夫称号的意大利屠夫Dario Cecchini，在新加坡Mondrian Singapore Duxton酒店开餐馆Bottega di Carna。3月6日和7日上午11时30分至下午2时，他与餐馆主厨王绥江来到卤庄卤肉饭，推售三款限时意大利三文治（panini），馅料分卤肉、熏牛肉或牛颊肉，各售$6.50。

记者试吃意式三文治后，觉得和扣肉包的概念异曲同工。活动反应好，从早上约10点开始就已有人龙，两天活动共售出825份三文治。

周景威说：“小贩和厨师的合作切磋，向来不多，这类合作有助提升食客对小贩美食的关注。”过去印象深刻的例子是2013年英国名厨戈登拉姆齐（Gordon Ramsay）来新参与“新电信小贩英雄厨艺大比拼”时，和天天海南鸡饭交手；2022年，意大利籍厨师费比乐尔（Mirko Febbrile）与牛车水大厦小贩中心的意大利面摊Nudedles.4合作售卖手工意面。

地点：1 Kadayanallur St, #01-43 Maxwell Food Centre, S069184

电话：88842796

营业时间：早上11时至晚上8时（星期五休息）