Miyoshi周年庆推出铁板怀石晚餐

开在圣淘沙的现代日料餐馆Miyoshi by Fat Cow迎来一周年，推出每人$280++的10道式铁板怀石晚餐。

铁板怀石晚餐有五道精美前菜。（餐馆提供）

Miyoshi在日语中有“三好”的意思，餐馆标榜着单点菜单、铁板烧、“厨师做主”（Omakase）的三合一体验。餐馆所在建筑是建于1904年的军人休闲俱乐部。

烤牛骨髓撒上赤味噌和法式面包屑。（餐馆提供）

全新菜单的铁板怀石晚餐，食客可近距离欣赏到厨师的精湛厨艺和刀功，同时享用以优质食材呈现的精致料理。十道式晚餐当中有几款新品。牛骨髓在铁板烤过，撒上味噌面包屑。另一道日本鲷鱼在铁板烤好后，搭配香浓柚子白酱。龙虾挂面是在食客面前处理鲜活澳大利亚龙虾，再配上小麦面条和以海鲜熬制的高汤。

其他受欢迎料理有烟熏北海道扇贝、A4级和牛寿喜烧（sukiyaki）佐黑松露片及蛋黄酱、A4级萨摩和牛菲力牛排等。

想让用餐体验更加完美，可考虑餐馆提供的酒精饮料配对。五杯$68++，包括一杯迎宾起泡酒，以及红白酒各两杯；也有四杯清酒（$88++），或五杯清酒及朗姆酒（$108++）供选择。