作为金融区Kinki餐馆的姐妹品牌,位于荷兰村的新餐馆Ginkyo by Kinki,同样走创意路线,让周围居民和上班族品尝不一样的日式美味和鸡尾酒。

特别推荐米饭佳肴,除了从日本东京丰洲市场(Toyosu Market)进口食材制成日式刺身盖饭($52++),海胆鱼子酱鲑鱼卵炸饭块($22++)和泡菜饭团($14++)都值得一试。

餐馆选用日本新潟鱼沼市越光米,味道带甜,米饭软硬适中,口感佳。海胆鱼子酱鲑鱼卵炸饭块,米饭制作入寿司醋饭,形成块状后蘸面衣如天妇罗般油炸。铺上葱花金枪鱼、海胆、鱼子酱和鲑鱼卵,一起送入口中,鲜美的滋味,让人回味。泡菜饭团异曲同工,增添韩式风情。

越光米为另一道小吃松露鸡翅($19++)画龙点睛。鸡翅去骨后,塞入松露酱毛豆海带饭,刷上自制酱料炭烤,吃时淋上柠檬汁,趁热享用特别开胃。

日式鸡尾酒颇有创意,如Kyoto Sour($18++)是清酒加入糖浆、腌制姜和柠檬汁,以紫菜和可食用花瓣点缀。

地址:7 Holland Village Way, #03-01 to 04, One Holland Village, S275748

电话:62480943

网站:www.ginkyo.sg