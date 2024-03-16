蔬食日式厨师做主滋养身心

位于丹戎巴葛道拉实街（Tras Street）的日式餐馆Ki Su为食客提供蔬食厨师做主体验。

和一般日式餐馆不同，餐馆依循四季更迭运用当季蔬菜烹煮料理，所有菜式皆不含动物性食材，吃全素的人也能放心享用。

餐馆菜式注重食材原有风味，选用优质农产品加以精心烹制，创作出具有创意的精致植物性日式料理，不仅满足味蕾，还能滋养身心。

开胃菜有鹰嘴豆做的Taco卷饼和蛋黄吐司。（餐馆提供）

开胃菜有鹰嘴豆做的Taco卷饼，搭配牛油果泥和自制植物性“鲑鱼卵”，另外还有蛋黄吐司，蛋黄先以低温68度慢煮，再夹入两片酥脆的牛油吐司中，表层覆盖上藜科植物果实地肤子（Tonburi）制成的纯素鱼子酱和金箔。

Ki Su的蔬食握寿司，以甜椒、茄子和鸿喜菇等食材取代生鱼片。（餐馆提供）

三贯握寿司，分别选用甜椒、茄子和鸿喜菇等食材取代生鱼片，是寿司师傅的倾心之作。

此外，还有形似鹅肝而非鹅肝，用坚果制成的Truffle Pâté松露酱、南瓜做的“海胆”军舰寿司等。酥炸杏鲍菇搭配具有浓烈生蚝味的生蚝叶一起入口，口味妙不可言。日式炭烤烤串则以豆皮包裹着金针菇和多汁的樱桃。

看起来像海胆，但却是以南瓜制成的“海胆”军舰寿司。（餐馆提供）

主菜是肉质鲜嫩多汁的猴头菇卷，搭配香滑的牛油松露马铃薯泥和自制黑胡椒酱。

汤品味道鲜美浓郁，结合红枣的甜和柚子的柑橘香气，将韭菜汤汁缓缓倒入盘中还能捕捉到大白菜“花朵绽放”的瞬间。

甜品上桌时，是五颜六色的可食用花瓣、薄荷叶和香草，浇灌液氮，香草急速冻干，将香草花瓣轻轻压碎，再配上一勺北海道雪糕，与冷冻的花卉混合搭配，赏心悦目。

第一次尝试没有生肉的日式厨师做主，感觉十分新鲜，脑子也没闲着，不断地在猜刚刚尝到的是什么食材。厨师在积极展现蔬食的味与美的同时，充分发挥每一样食材的味道与口感，吃起来美味无负担，不仅充饥饱腹，心灵也深获满足。

午间八道式厨师做主套餐（$88++）和晚间10道式厨师做主套餐（$168++）。

地址：60 Tras Street #01-01 S078999

电话：85226824