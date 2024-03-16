叶晓虹：家传红糟酒面线 记忆里的一抹红

每个家庭都有自家的家传菜，一道充满着家的味道的佳肴，不见得非有大名堂，但比餐馆的名菜，更能打动人心，因为菜里有生命记忆的滋味。

逢年过节、庆生或产后坐月子时，我家餐桌上一定少不了一碗红糟酒面线，带微酸和独特酒香的红糟伴随着鸡汤中的鸡肉、鸡蛋和姜片，甚是开胃。

红糟酒面线是福州人的家传美食，吃一碗，象征福寿安康。每一户福州人家的红糟酒面线都有各自的风味，从汤汁、面线到配料，福州人对红糟酒面线的想念，有味道，还有它所承载的情感。

父亲多年来喜欢在家自酿红糟酒，自家酿的红糟酒色泽鲜红，味道也更香醇浓郁。福州红糟酒是米酒的一种，将简单的三样食材：酒饼、煮熟的糯米及红曲米混合后放入瓮中，将之放置在阴凉处进行长时间的酝酿。发酵完成后萃取出来的酒液称为红酒，剩下一些沉淀的酒渣则称红糟，是时间沉淀出来的美味。红糟含有天然红色素，是珍贵美味的健康天然食品，具有防腐去腥，增加香味、鲜味和调色的作用。

酿成的红糟酒色泽艳红亮丽，随着存储时间的增长，颜色会慢慢加深。做好的红糟酒装入玻璃瓶，可放在冰箱内保存。红糟入菜是福州菜中的一大亮点，油炸、炒肉时加一点红糟，酒香味立刻随着锅中热度弥漫开来，一份微醺的味道更是福州人从小吃到大的美味。

每年大年初一一早，走入厨房必定看见母亲的背影，用勺子在大锅子里搅啊搅，一早就忙着在为我们一家人烹煮红糟酒面线当早餐。红糟酒面线必须一碗一碗的煮，煮好的面线必须尽快享用，以免面线吸饱汤汁，糊成一坨，影响面线口感与美味。曾经很好奇籍贯为福建的母亲怎么会煮红糟酒面线，母亲说是当年嫁给父亲，从祖母那里学来的。仿佛早年的福州妇女、媳妇，都一定得学会煮这道看家菜肴；甚至这方面的厨艺，是当年用来品鉴媳妇是否贤惠的指标之一。

红糟酒面线，承载一代代人传递的手艺，无论是酿酒或烹煮方式，由祖母传给父亲、母亲，再由父母亲传给我们，饱含传统、认真、心思和功夫。如今，母亲年事已长，没法长时间站立为家人做饭。从小受母亲影响，喜爱烹饪的姐姐传承了母亲的许多家传菜。过生日的时候，庆幸还有姐姐为我烹煮一碗红糟酒面线，延续过生日吃面线的传统。

红糟酒面线于我而言，既是独特的味蕾记忆，也是一道平凡却不普通的家传菜。年纪渐长，每每能够吃上一碗自家烹煮的红糟酒面线，心里总有一份莫名的感动。

红彤彤的红糟汤汁，为面线披上瑰丽的外衣。如果说福州美食是一种颜色，那一定是我童年记忆里的一抹红色。