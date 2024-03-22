客纳街（Club Street）一带美食林立，其中有两家牛排小馆正举行促销，牛肉爱好者可别错过！

阿根廷牛排馆Bochinche除了主打阿根廷牛肉，也从澳大利亚、加拿大，以及美国等地进口草饲和谷饲牛肉。

牛排以木炭，结合红柳桉树木（Jarrah wood）、苹果木或荔枝木烤炙，为菜品注入木烤风味。

餐馆精选售卖的牛肉皆经干式熟成与湿式熟成，赋予牛排灵魂之余，可使肉质丰盈馥郁，肉嫩美味。若你偏好肉质细腻，带微妙牛肉香口味，可一尝草饲湿式熟成牛肉；谷饲牛肉经过干式熟成，牛肉味道浓郁，口感劲道。

经过28天湿式熟成的牛排，散发出无法抵挡的撩人芳香。（餐馆提供）

探店时品尝“Black Label”肋眼牛排，这款阿根廷草饲牛排经28天湿式熟成，散发出撩人芳香，上桌时搭配薯条、沙拉，以及阿根廷青醬（Chimichurri），着实美味。“W.Black”腌制内脊牛排选用的是澳大利亚草、谷饲牛肉，经过38天湿式熟成，再经过炭火细细烹制，佐以阿根廷风味酱料，外酥里嫩，鲜嫩多汁，叫人无法抗拒。

星期一至五到餐馆吃午餐，享用“Black Label”肋眼牛排（250克）或“W.Black”腌制内脊牛排（250克）只须$35。想让用餐体验更完整，食客多付$10，即可享用前菜汤品、裹有阿根廷牛肉与有机玉米馅饼（Empanada）或甜品。

此外，餐馆在每个周六举办牛排任食活动，收费$65++，即可享用90分钟无限量牛排盛宴，尽情享用“Black Label”肋眼牛排和“W.Black”腌制内脊牛排。多付$10，则可享有两样配菜，如：炒青椒、烤波特菇等。

地址：27 Club Street S069413

电话：62354990

主打和牛肉的Wagyu X近日推出新菜单，让食客以全新方式体验其珍贵的杂交牛肉。

这次，餐馆将和牛（500克$180）、沙朗或牛里脊肉（250克$135）放在备长炭火上烧烤，再用樱花木烟熏，让牛肉散发出徐徐樱桃果香的同时，也使牛排表层焦脆，内里保持鲜嫩多汁。

以备长炭火烧烤的和牛排。（餐馆提供）

每块牛肉切割成一英寸厚，厨师在烹制时撒上些许盐调味，让人吃出和牛原味与烟熏肉香。

用樱花木烟熏的牛排充满樱桃果香。（餐馆提供）

其他新推出的菜式包括：以带子（$26）或海胆（$34）作为配料的冰镇松露素面、薄切生和牛肉（$42）、淋上自制芝麻酱的菠菜沙拉（$16），日式番薯可乐饼（$16），以及用和牛脂肪炒制的和牛炒饭（$28）。

配合新菜单的推出，即日至3月31日，在餐馆享用备长炭火烤和牛，将可获赠用和牛脂肪香炸的薯条。

地址：82 Club Street S 069450

电话：87956664