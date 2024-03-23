黄焖鸡米饭　鲁菜系家常菜

位于榜鹅埃奇德尔坪（Edgedale Plains）第660A座组屋二楼的“饮食村”最近迎来新小贩摊位——佳香味黄焖鸡米饭，售卖的是本地小贩中心和咖啡店里不常见的黄焖鸡米饭，所谓的黄焖鸡米饭，其实就是黄焖鸡＋米饭。

佳香味黄焖鸡米饭开设在榜鹅埃奇德尔坪第660A座组屋的“饮食村”内。（叶晓虹摄）

尝了招牌黄焖鸡米饭（$7.80小／$9.80大），味道确实不错。黄焖鸡选用的是鸡腿肉，口感鲜香嫩滑，搭配汁浓味美的汤汁，简简单单一碗白米饭配上一份黄焖鸡，淳朴美味。

黄焖鸡里有马铃薯、萝卜等配料，从高压焖煮到快速收汁，使鸡肉鲜嫩可口，加上些许干辣椒，增加微辣香气，色香味美，真的很下饭。黄焖鸡的辣度可调整，食客可选择小辣、中辣或大辣。若打包黄焖鸡米饭回家享用，摊主会将黄焖鸡和米饭分开盛放，到家后可将米饭倒入黄焖鸡中，轻轻拌匀，让米饭充分吸收黄焖鸡的浓缩汤汁才食用。

外带时摊主会将黄焖鸡和米饭分开盛放，食用前可将米饭倒入黄焖鸡中拌匀，让米饭充分吸收黄焖鸡的浓缩汤汁。（叶晓虹摄）

黄焖鸡米饭又叫香鸡煲或浓汁鸡煲饭，源自中国山东济南汉族的传统菜肴，属鲁菜系。黄焖鸡作为鲁菜中的家常菜，在快节奏的城市生活中虏获市井小民的肠胃。

黄焖鸡讲求一个焖字，火候掌握十分重要。至于为什么叫“黄焖”，则是因为焖的食物颜色黄亮。除了黄焖鸡饭，摊位也售卖其他黄焖饭类餐点，如：黄焖三层肉饭（$8.80小／$11.80大）、黄焖排骨饭（$9.80小／$11.80大）、黄焖牛肉饭（$9.80小／$12.80大）、黄焖豆腐饭（$6.80小／$8.80大）、黄焖茄子饭（$6.80小／$8.80大），以及黄焖鱼片饭（$8.80／$10.80）等。

享用黄焖系列美食，若想吃得丰盛，食客还可加点香菇、金针菇、马铃薯、粉条、白菜、四季豆等作为配菜，满足不同口味偏好。

地址：Blk 660A Edgedale Plains S821660

营业时间：上午10时至晚上10时