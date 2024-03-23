大巴窑咖啡店内有个马来摊位，椰浆饭一直以来只卖1元，之前没有引起太多关注。过去一两年物价节节攀升，这就成为让人啧啧称奇的“新闻”，在网上流传开来。

在大巴窑七巷第20座咖啡店的1元椰浆饭，有江鱼仔和炸鱼两款供选择。（陈爱薇摄）

我们经常在社媒和纸媒，看到对小贩数十年不涨价的赞扬。咖啡乌一杯六角钱、杂菜饭一肉一菜只卖两元，大家都会齐赞小贩很有良心。反之，一旦涨个五角一块，就会遭受许多无情残酷的指责，认为小贩摊位租金便宜，不应该不为普罗大众的口袋着想。

不难发现，“佛心”小贩有几个共同点。第一、他们多是第一代小贩，租金比较便宜。第二、这些小贩所在的小贩中心，多是成熟组屋区或附近居民收入较低，所以价格不宜定得太高。第三、他们大多数生意已上轨道，有一定经济基础，如今抱持够用就好的心态，也把老顾客当老朋友般看待。

小贩中心摊位的租金，从数百元到数千元不等。后来加入小贩行列的，须通过竞标才能拿下摊位，租金肯定比第一代小贩高出许多。原料成本、水电杂费、员工薪金等上扬，你我都感受到。小贩中心摊主只能雇用本地人或永久居民，一些小贩不得不转阵咖啡店经营；如此一来，租金和水电杂费更高。再者，年轻或中生代小贩处在事业拼搏期，有很多人生负担，很难“吃饱卖包”。

当外界对涨价十分不包容，反弹极大时，最后“遭罪”的还是食客本身。试想想，如果不能涨价，要如何取赚头？自然是减料。米饭少给一点，肉切小块一点，不给配菜和例汤，最让人难过的是选择较低档次的调料和食材。

扪心自问，过去十多二十年，你的收入有增加吗？既然如此，凭什么要求小贩维持原价？我们都希望新加坡小贩文化这个“非物质文化遗产”能够继续传承，那就给他们一些弹性空间吧！小贩会乐意继续以同样质量的美食回馈食客，甚至花更多心思改良及研发新口味；而不是感叹生意难做，最后宁可提早退休或转换跑道。

无可否认，有一些三不五时坐地起价的小贩。这个我们也不必费唇舌谴责，市场自然会将他们淘汰。

前阵子跟一位十分关注民生的基层领袖，聊起小贩美食涨价的现象。他提出，本地一些连锁食阁和第三方经营的小贩中心，要求每个摊贩提供一道价格较低的食物。这道“阳春”食物虽然料较少，但至少能温饱，给予低收入人士一个选择。国家环境局和市镇理事会目前管理逾百个小贩中心，是不是也能参照一下，推出类似的指定最低价食物？