中西日餐时令菜色 品物产之丰美

季节更迭，大地孕育新物产。中西日餐师傅善用当季食材，赋予经典菜式时令的鲜美，让食客汲取物产最丰美的养分，滋养身心，芬芳了味蕾。

新加坡齐聚各国美食料理，随着时序与季节更迭，用心的餐馆会定期推陈出新，翻新菜单菜式，让食客在品味经典的同时，从盘中餐食感受时空流转，以及季节带来的限定滋味。

西班牙经典风味料理

位于罗拔申码头的西班牙餐馆Tapas 24最近推出新菜单，道道新菜由巴塞罗那总店米其林星厨卡勒斯·阿贝兰（Carles Abellán）和其得意门生卡罗丽娜·加西亚（Carolina Garcia）联手构思。

Tapas 24巴塞罗那总店米其林星厨卡勒斯·阿贝兰（Carles Abellán，左）和其得意门生卡罗丽娜·加西亚（Carolina Garcia）联手构思新菜单。（餐馆提供）

这里介绍几道必尝的新菜式。生腌带子与牛油果（$29），滋味清爽，搭配相得益彰。生腌海鲜（ceviche）是拉美沿海地区的一种从印加帝国时代流传至今的古老吃法，新鲜带子加入大量柠檬汁和橄榄油，搭配具有绵密口感的牛油果，鲜甜中透着酸香，十分开胃。

香辣蒜虾（$22）是裹在大蒜橄榄油中的鲜虾料理，油蒜香浓，是西班牙经典风味料理，虾子用蒜头、辣椒和橄榄油炒制，重点是吸满蒜香与虾子精华的油汁，吃时别忘了配上面包。

伊比利亚猪排（$42）选用400克伊比利亚猪肉，骨肉一起炭烤，猪肉本身的油脂慢慢渗出，肉质细嫩油香又不腻。肋眼牛肉（$56）选用300克安格斯牛肉，肉质紧致爽口，以橄榄油烤制的牛肉，还多了一分植物油香。

以海鲜和肉类为主食材的Mar Y Montania西班牙海鲜大锅饭。（餐馆提供）

“Mar Y Montania”（$39）是经典西班牙海鲜大锅饭，主打海鲜和肉类。连锅上桌后浓郁扑鼻的撩人海鲜香气加上黄澄澄吸足高汤精华的米粒，以及点缀在米饭中花花绿绿的丰富食材，如：鲜虾、蛤蜊、鸡肉、贻贝等，香味四溢。

地址：60 Robertson Quay #01-04 S238252

电话：65136810

冲绳食材限定餐单

日本冲绳岛拥有纯净质朴的大自然，气候舒适风光明媚之余，更蕴藏深厚的天然资源，孕育出许多丰饶物产，例如：冲绳水云海藻、冲绳黑糖、海葡萄、冲绳针叶樱桃、冲绳香柠等。

翡翠餐饮集团厨师以冲绳岛特产新鲜食材，炮制出创意限定菜式。（餐馆提供）

即日至5月5日，翡翠餐饮集团推出冲绳食材限定餐单，看翡翠餐饮集团执行总厨符兴毅和团队厨师如何运用冲绳岛特产与新鲜食材，注入各种烹饪手法，炮制出一道道中餐特色佳肴。

食客可在翡翠餐饮属下的精致餐馆品尝到芥末老醋冲绳岛海藻鲜百合番茄（$22.80）、冰镇冲绳岛海葡萄配蒜香辣汁（$19.80）、酥炸芋丝冲绳岛海藻（$19.80／4块），以及针叶樱桃雪媚娘（$9.80／4个）。

脆米咸蛋冲绳岛凉瓜灵芝菇（$12.80）、香煎冲绳岛海藻虾韭菜饼（$13.80），以及冲绳岛黑糖椰子挞（$8.80／4个），可在翡翠港式小厨品尝到。

特色佳肴香煎冲绳岛海藻虾韭菜饼，鲜嫩味美。（餐馆提供）

至于川汁冲绳岛凉瓜鸡球（$22.80）、冲绳岛海藻芙蓉鲜虾卤面（$15.80），则可在翡翠拉面小笼包享用。

个人推荐脆⽶咸蛋冲绳岛凉⽠灵芝菇和川汁冲绳岛凉瓜鸡球这两道菜，前者酥脆爽口；后者将冲绳岛苦瓜注入川味，咸辣味适中，加入黑木耳、鸡肉、苦瓜等各自呈现出不同口感，非常下饭。喜欢冲绳苦瓜味道的清香，细细品味，并没有普通苦瓜那么苦，苦瓜炒鸡蛋豆腐、苦瓜面豉汤、苦瓜腌菜等特色小吃也都是冲绳人的最爱。

脆米咸蛋冲绳岛凉瓜灵芝菇酥香脆口。（餐馆提供）

翡翠餐饮集团会员和大华银行信用卡持有者，凡点任何两道限定冲绳岛风味菜肴，将可享有20%折扣。

详情可浏览www.crystaljade.com/。

午晚间厨师做主菜单

位于登布西山的鮨佐藤（Sushi Sato）为食客提供精致厨师做主服务。最近餐馆简化菜单，分别推出三份午间菜单和三份晚间菜单，午餐最低收费为$168++；晚间最低收费则为$260++。

鲔鱼泥手卷的鱼肉剁得细碎，带来绵滑口感。（餐馆提供）

餐馆环境清幽，让人仿佛置身日本小花园。新菜单经过精心设计，从寿司到诱人的冷热菜肴，每一道都体现了餐馆主厨佐藤祐二（Yuji Sato）的用心。

Sushi Sato选用当季食材入馔，午餐最低收费为$168++。（餐馆提供）

日本人讲究旬食，喜欢用当季食材入馔。现在日本正值春季，食客可品尝到纱织鱼（Sayori），可做成生鱼片或寿司。此外，也可品尝日本平贝和山区精心培育的时令山菜。

午间菜单Utsukushi（$168++），包括：时令开胃菜、10贯寿司、鲔鱼泥手卷、鱼肉味噌汤和甜品。

地址：6B Dempsey Road S247662

电话：69718265