黄亿敏：厨师联手活动创美味

餐饮界不断推出新菜式，更吸引我的其实是近年受欢迎的做法，即厨师联手合作限量菜单。两名或甚至三四名厨师合作设计限时菜单，大家背景不同，擅长菜色料理不一样，碰撞不同火花。

2024年亚洲50最佳餐馆刚于3月26日公布，除了榜单颁奖礼，活动亮点之一是厨师联手合作，共25名厨师参与8个联手活动。两名首次入榜的新加坡餐馆厨师，Seroja餐馆主厨黄达文（第31名）和Lolla餐馆施玉安（第43名），都参与其中。

黄达文和韩国Onjium餐馆以及香港大班楼合作，黄达文擅长马来群岛风味，与韩国和中餐粤菜碰撞火花。香港大班楼创办人叶一南也获得2024年亚洲50最佳餐馆的年度标志人物奖，与高手大师过招，必有收获。巾帼不让须眉，施玉安是2023年亚洲最佳女厨师，她与历届得奖人赵希淑和今年得主泰国的Pichaya Soontornyanakij（简称Pam），以及韩国Soul餐馆金姬银合作。

上述的联手活动，不只是有话题，也让区域厨师跨国合作取经。正因如此，厨师们平日也各自安排不同联手合作，让食客尝鲜，也为自己的工作带来新刺激和挑战。

一些合作只有两天，跨国合作费时费工，异地做菜也有食材缺乏或环境生疏的挑战，有时候未必有大肆宣传效益，为何厨师们都热衷这形式呢？

相信答案就是正如学生出国浸濡或当交换生一样，厨师交流有助开阔视野，挑战自我。尤其和有志趣相投的厨师一起合作，是比拼也是切磋，气氛好玩减少竞争对决。

摩登新加坡料理餐馆Labyrith经常举办厨师联手合作，当中出席过主厨韩立光和香港餐馆Ando阿根廷籍主厨Agustin Balbi和Nel餐馆主厨Nelly Robinson的晚餐，厨师们以好友相称，与食客愉悦交流，这是平日用餐没有的体验。另一次印象较深的是新加坡Path餐馆主厨黄凯翔和马来西亚吉隆坡餐馆Eat And Cook主厨李泽赐和苏永志合作，各自诠释带有新马特色的中菜口味。做菜说菜之余，感受到他们热情投入。

近来喜见新加坡中餐馆也开始举办厨师联手。这个4月9日和10日，丽思卡尔顿美年酒店的夏苑餐馆会和香港川菜食府（Grand Majestic Sichuan）的新加坡主厨潘婷仪（Theign Phan）合作，粤菜和川菜美味交汇；4月11日和12日，滨海湾宾乐雅臻选酒店中餐馆鸿桃轩和香港口利福餐馆主厨陈洁盈合作。新合作，应各有火花。

一场成功的联手活动，不一定和厨师名气有关，更多的是之间的合作默契、菜肴上菜顺序和味道契合度，期待更多让人回味的美食创作。

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