“中式汉堡”肉夹馍 酥脆香浓

与西式汉堡比较，“中式汉堡包”肉夹馍更出味。

肉夹馍是源自中国陕西的著名小吃，西安肉夹馍用的是腊汁肉，即用大锅煮制猪肉，煮制时锅中肉汤上有较厚一层油脂，有保温与留香作用。由于油脂较多，冷却后油脂净白如腊，瘦肉也如腊浸，故名腊汁肉。

肉夹馍分两种：白吉饼肉夹馍和老潼关肉夹馍。手工白吉饼肉夹馍以炉火烤制，馍用发面做成，外皮酥脆焦黄，内里软香洁白，是老派经典的腊汁肉夹馍。馍要达到一定厚度，才能取得外酥里嫩的口感，馍上有一圈圆形的烙印。有别于白吉饼肉夹馍口感紧实、筋劲十足，老潼关肉夹馍的表皮金黄酥脆，层层叠叠，皮薄松脆，口感有点像印度煎饼，嚼起来咔滋咔滋作响，两款肉夹馍的主要区别就在于馍。

秦记肉夹馍，皮酥肉香。（黄靖晶摄）

秦记肉夹馍，属于土法纯手工制作的老潼关肉夹馍，展示了老潼关肉夹馍的特点：脆、酥、香，肉肥而不腻，瘦而不柴。俗话说，一馍夹万物，给陕西人一个馍，能夹住整个世界。肉夹馍馅料饱满，口味多样，有原味肉夹馍、鸡肉馍、孜然肉夹馍、蔬菜馍等。推荐原味肉夹馍和孜然肉夹馍，前者肉香味浓、肉质软嫩，后者多了孜然独特的芳香，提升肉馅风味。

此外，店里还有面食和小吃选择，从酸辣粉、肚丝酸辣粉、西安大凉皮、番茄汤米线、酸菜鱼米线、口水鸡到小酥肉。酸辣粉口感带嚼劲，酸酸辣辣很开胃，搭配肉夹馍一起吃特别对味。有不同套组选择，包括一个肉夹馍、一份面食和一杯饮料。可选秦记肉夹馍、酸辣粉和豆浆组合，聚集了辣香甜三重滋味。