2024年世界50最佳餐馆榜单出炉 Odette排名从第14滑落到第24

2024年世界50最佳餐馆（The World’s 50 Best Restaurants）名单出炉，法国餐馆Odette是唯一入榜的新加坡餐馆，但排名从去年的第14名下滑到第24名。

颁奖礼6月5日（新加坡时间6月6日）于美国拉斯维加斯举行，该榜单活动已步入第22个年头。

前三甲餐馆是Disfutar（西班牙巴塞罗那）、Asador Etxebarri（西班牙巴斯克自治区）和Table by Bruno Verjus（法国巴黎）。

亚洲共有11家餐馆入榜，除了新加坡的Odette（第24名），还有泰国曼谷的Le Du（第40名）、Sorn（第39名）、Suhring（第23名）和Gaggan Anand（第9名）；香港的大班楼（第26名）和Wing餐馆（第20名）；日本东京的Den（第32名）、Florilège（第21名）、Sézanne（第15名）；以及韩国首尔餐馆Mingles（第44名）。

2024年100大名单内的新加坡餐馆有：摩登烧烤餐馆Burnt Ends（第68名）、新加坡风味精致菜Labyrinth（第92名）和摩登韩式餐馆Meta（第95名）。

新加坡餐馆今年的整体排名下滑，Odette去年排名第14，当时是亚洲餐馆排名最高者，今年掉下10个名次。去年入榜排名第69名的精致瑞典料理餐馆Zén，今年跌出榜外。

“世界最佳50餐馆”由威廉—瑞德商业传媒（William Reed Business Media）举办，榜单成绩由世界各地1080名业界人士评选投票而定。该颁奖礼2019年曾于新加坡举行。

根据颁奖礼规定，历年排名第一的餐馆会获“名人堂至尊奖”（Best of the Best），不再参与往后的年度排名。