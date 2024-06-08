Blu Kouzina　海连天处尝希腊餐

2010年开设的Blu Kouzina是新加坡第一家希腊餐馆，尽管后来陆续出现其他也推出希腊餐的地中海餐馆，Blu Kouzina在食客心目中的地位仍不可撼动。2023年12月餐馆在圣淘沙巴拉湾海滩（Palawan）开设第三家。希腊人喜欢蓝色，这家餐馆正好在大海与天空相遇的地方。它距离海水只有100米，应该是新加坡最靠近海的餐馆吧！

爱菲·察希里斯（Effie Tsakiris）和先生丹尼斯（Dennis Tsakiris）最早将餐馆开在武吉知马一带（已结业），现有另外两家在登布西山（Dempsey Hill）和实乞纳（Siglap）。

Blu Kouzina业主丹尼斯的家族在希腊有个世代相传的橄榄园，所生产的橄榄油分销到新加坡和美国。（餐馆提供）

丹尼斯家族在希腊南部有个世代相传的橄榄园，至今有500多年历史。园里有3000棵橄榄树，最老一棵已400多岁，每隔两年可生产30吨橄榄油，分销到新加坡和美国。除了橄榄油，餐馆大多数食材也从希腊引进，包括风味独特的希腊酒。

餐馆的芝士是从希腊引进的，香而不腻。（餐馆提供）

圣淘沙这家餐馆的游客多，菜单上的比萨和意粉选项比较多。皮塔面包配搭酱料是最好入门的美食，酱料有10多种，建议来个三种酱料加两份皮塔面包（$43.50），记者喜欢最经典的鹰嘴豆泥（hummus）和带鱼鲜味的鳕鱼子酱（taramasalata)。

经典希腊千层派（mousaka）有素食、牛肉和羊肉三款（$34.50起），基本上都加了茄子和马铃薯，还有肉酱和白汁。茄子在烘焙过程中吸足肉酱和香草味，一大勺吃下的口感有点像烤宽面条（lasagna），不过没有面皮。

新西兰草食羊扒仅用海盐、黑胡椒和橄榄油调料，充分展现希腊菜的原始美。（餐馆提供）

来自新西兰的草食羊扒（paidakia，三块$52.50）仅用海盐、黑胡椒和橄榄油调料，配搭烤马铃薯和蔬菜，充分展现希腊菜的原始美。想尝试不同肉类，可点包括肉饼、牛肉、有机鸡串和羊扒的烤肉拼盘，从$112.50起。甜点有强烈特色，bougatsa是灌注糖浆的希腊甜甜圈，kadaifi roll是开心果馅饼，拼盘从两人份$31.50起。

餐馆距离海水仅100米，风景怡人。（餐馆提供）