舌尖尖兰州牛肉面　添加牛杂与炸串

2018年来到新加坡的“舌尖尖兰州牛肉面”，是国人比较熟悉的拉面品牌。几年来站稳脚步，对本地市场更加了解后，餐馆近期推出牛杂选项和炸串。

兰州的传统牛肉面汤有一层厚厚辣油，舌尖尖登陆狮城后辣油只加一勺，盐分也减少。牛肉汤以牛骨、牛肉和老母鸡熬制六小时，鲜香甘甜且不带牛膻味。牛肉面有招牌、酸菜、麻辣和干拌系列，一碗$10.90起。餐馆原本只卖牛肉面，今年起增添牛筋面和牛肚面（$12.90），并加了牛腱子肉片、牛筋和牛肚的三宝面（$17.90）。

八种现拉面条供食客选择。（陈爱薇摄）

面条都是现拉的，有八种选择，从圆面到扁面。记者喜欢约比板面两倍宽的“薄宽”面，会吸收汤汁又不失口感，“大宽”的宽度像本地宽片河粉，吃起来有点挑战。

新添加的炸串，有牛肉、爆辣牛肉、羊肉、鸡肉、牛肚和牛筋。（陈爱薇摄）

新添加的炸串，腌得入味，炸得酥脆，让人停不了口。有炸牛肉串、爆辣牛肉串、羊肉串、鸡肉串、牛肚和牛筋，一支$2.50。吃了牛肉面，炸串会想吃点其他的，羊肉串和鸡肉串都合胃口。

四人分量的超大碗牛肉面套餐。（陈爱薇摄）

还有一个很有意思的“超大碗牛肉面套餐”（$59.90），包括四人份面条、四份小菜和150克白切牛肉片。看着如面盆般的大碗，对你来说会是噱头还是压力？餐馆有清真食品认证，在全岛有多家分行，可上IG查tonguetipbeefnoodles。