东部日式串烧与传统娘惹菜

日式餐馆串烧从经典到高档次肉品海产，还有巨型生蚝和鸡尾酒自助餐。传代娘惹餐馆东部门店推出独家娘惹虾婆黄面，菜单上近50道料理，选择丰富。

地铁汤申—东海岸线第四阶段将于6月23日通车，七个新地铁站从丹戎禺（Tanjong Rhu）到碧湾（Bayshore），以后要到东部一带寻觅美食就更方便啦！记者最近到在东部开设的两家新餐馆试吃，店家从概念到菜肴都经过细心设计，希望带给食客独特体验。

三叠肉（Sa Tae Bak）餐馆有鸡肉、猪肉、牛肉、海鲜和素食类日式串烧。（餐馆提供）

亲民日式串烧与巨型生蚝

三叠肉（Sa Tae Bak）这个名字乍听之下还以为是“三层肉”，后来才知道是福建话的“三块肉”，就像马来人的沙爹，但它卖的其实是日式串烧（yakitori）。

三叠肉餐馆里张贴各式好玩海报。（餐馆提供）

餐馆于2019年在甘榜格南的峇厘巷（Bali Lane）开业，今年4月中在樟宜路上段开设一家可容纳更多顾客的门店。店内张贴许多海报，手写的中英文餐牌在墙上贴成排，像是走进本地版的居酒屋。因为不在繁华商区，食物价格让人感到舒服放松，不介意多点几样。

前菜烤鱼鳍（$8）越嚼越香。（陈爱薇摄）

前菜烤鱼鳍（$8）吃起来有点像烤鱿鱼，不过更加香脆，不会嚼不断。鱼片干（tatami iwashi，$9）也不错。冷皮蛋豆腐（$7.90）的酱油混合清酒和甜米酒（mirin）。

餐馆大多数串烧从$3起。（餐馆提供）

串烧有鸡肉、猪肉、牛肉、海鲜和素食类。只用每天从马来西亚送抵的新鲜鸡肉，鲜嫩度和味道不在话下。鸡腿和鸡中翅是大众口味，一些食客会想尝试鸡尾尖（一串七个），可蘸点自制参峇巴拉煎（sambal belacan）。一些内脏如鸡心、鸡心管、鸡肝和鸡肾，也是其他餐馆比较少供应的。单单猪肉培根串烧就有六款，像是经典的金针菇培根卷，包裹韩式辣年糕的培根卷倒是第一次尝到。上述串烧一串$3。

餐馆也提供高档次的日本A5级和牛西冷串（$12）和肋眼串（$14），入口时油花瞬间在嘴里散开。烤三角饭团有一款混合明太子的（$4.50），增添咸鲜。13道式的两人套餐$69，16道式的三四人套餐$149。

甜品冰淇淋麻糬有泰式奶茶、北海道牛奶和黑芝麻三种口味。餐馆也提供多种日本啤酒、高球鸡尾酒和清酒等。

从日本兵库县引进的巨型生蚝，三个$22，星期二和四有生蚝自助餐。（陈爱薇摄）

餐馆引进日本兵库县的巨型生蚝，三个$22。每逢星期二和四，餐馆推出新加坡第一个巨型生蚝和鸡尾酒（highball）自助餐，每人$48，先决条件是必须点至少5道$2或以上的菜肴，可通过Oddle平台订位。

▲地址：318 Changi Rd S419793

娘惹家常菜与独家虾婆黄面

Godmama五年前在福南（Funan）开业，店名取自合伙人邱月娘（Christina Keilthy）的娘惹干妈和母亲，她希望将两位长辈的家常菜秘方传承下去。经过冠病疫情洗礼，餐馆建立更完善的堂食和网订系统，今年5月在百汇广场（Parkway Parade）开设第二家门店。装潢结合土生华人和现代元素，菜单上有近50道料理。

主食未登场前先尝小菜。炸鱼饼（$6.90）配搭峇拉煎美奶滋，滑顺中带辣。这个蘸酱也可搭娘惹鸡翅膀（$10.90）。

香草饭（nasi ulam，两人份$12.90）工序很多，10种香草大多数切成细丝，包括香茅、姜花、叻沙叶、青柠叶、黄姜叶、长豆、黄瓜、参峇辣椒和炸葱，最后加入甘望鱼块。家常做法是混合在一起后才端上桌，餐馆分开摆放的造型很吸睛，食客自己搅拌有参与感。这是一道冷食，不是热腾腾米饭，还有青涩香草味，并非所有食客会喜欢。

罗望子酱汁和黄梨块配搭烤澳大利亚肺鱼，酸中带辣清爽开胃。（餐馆提供）

虾婆黄面的汤汁熬制12小时，像焖得非常入味的炒虾面。（餐馆提供）

东部这家餐馆独家推出的娘惹虾婆黄面（$23.90），是土生华人庆生时吃的“寿面”。汤汁以虾壳、鸡骨和猪骨熬制12小时，再配上虾婆、三层肉、鸡蛋丝和豆芽等，最后撒些黄梨青瓜参峇（寓意“旺旺”）。这道料理吃起来像很入味的炒虾面，轻易讨得欢心。罗望子酱汁和黄梨块，搭配烤虾（$23.90）和烤澳大利亚肺鱼（$22.90），酸中带辣清爽开胃，适合来碗白饭。

姜花荔枝冰糕配搭花生碎和青柠果冻。（陈爱薇摄）

甜品让人留下深刻印象。姜花荔枝冰糕（sorbet）有花生碎和青柠果冻陪衬，榴梿焦糖奶冻（creme）的榴梿泥味道浓郁，红枣布丁淋上龙眼茶酱及配香草冰淇淋，三款都是$11.90。

朗姆酒加椰糖的鸡尾酒，还可闻闻桂皮香。（陈爱薇摄）

六款灵感来自土生华人的鸡尾酒也有惊喜，如朗姆酒加椰糖、琴酒加薰衣草和蝶豆花、威士忌加高良姜。平日午间套餐从$15.90起，周末有特备早午餐菜单。

▲地址：80 Marine Parade Rd #01-69A Parkway Parade S449269

电话：63206994