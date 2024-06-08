日式手卷食材手法有新意

5月初新开业的日式手卷吧Toku Nori，是享用日式手卷的好去处。

餐馆由年仅28岁的老板兼主厨梁炜岚操刀，连同生意伙伴林月芬共同经营打理。

日语中，“Toku”的意思是“特别”，而“Nori”则代表海苔，对她们而言，吃紫菜海苔卷着的日式手卷是值得分享的特别体验。

餐馆占据直落亚逸街店屋的二楼和三楼，可容纳40人。渔产和海苔皆来自东京，至于选用的日本越光米，则严格遵循繁复的日式手法，将米饭与醋在木桶中混合，使米饭湿度、粘度和甜味达到完美平衡。

餐馆占据直落亚逸街店屋的二楼和三楼，可容纳40人。（餐馆提供）

Toku Nori 重新定义传统日式手卷，利用非常规配料和方法，为食客带来全新体验。除了单点手卷（每个$8至$9.50），食客也能以套餐形式享用五款日式手卷（$38），加$18可搭配清酒。点用套餐，还可获得一份餐馆自制的日式蕨饼（warabi mochi）。

点用套餐，可获一份餐馆自制的日式蕨饼。（餐馆提供）

菜单从清淡的海鲜开始，逐渐过渡到口味浓郁的鱼类。亮点包括日式扇贝手卷（$9），配以柚子胡椒酱、青柠与香葱，为味蕾开启第一道序曲。鲔鱼手卷（$8）结合烟熏洋葱奶油和脆葱酥，为油脂饱满的鲔鱼创造出不同层次。鲽鱼鳍手卷（$9.50）采用宫城县鲽鱼鳍，搭配蒜味噌酱，甜咸平衡。

和牛海胆手卷采用北海道A级马粪海胆与和牛制作，配以鱼子酱装饰，精致又美味。（餐馆提供）

推荐餐馆招牌和牛海胆手卷（$16），采用北海道A级马粪海胆与和牛制作，配以鱼子酱装饰，精致又美味。另一亮点是鹅肝手卷（$16），烤鹅肝配以蒜味酱，丰腴多汁。菜单上还有居酒屋风格菜肴，炙烧三文鱼脆寿司（$16）将炸寿司饭与炙烧明太子三文鱼结合，赋予经典寿司奢华变化。另，鲔鱼脆球（$12）填满鲔鱼塔塔、毛豆和飞鱼籽，口感丰富。

鹅肝手卷，烤鹅肝配以蒜味酱，丰腴多汁。（餐馆提供）

鲔鱼脆球填满鲔鱼塔塔、毛豆和飞鱼籽，口感丰富。（餐馆提供）

餐馆提供的手卷口味相当精彩，各种食材的组合运用颠覆手卷的既定想象，用一种轻松料理形式和态度演绎各种食材，让人们放下拘谨，自在舒适地品味食材本身的美好。

炙烧三文鱼脆寿司将炸寿司饭与炙烧明太子三文鱼结合。（餐馆提供）

餐馆采用U型吧台设计，不论是情侣约会，还是独自享受雅座，都能在板前欣赏厨师的料理，轻松用餐。

即日至6月30日，食客只需在IG关注@tokunori.sg，在单点日式扇贝、油甘鱼、鲔鱼，以及三文鱼手卷时，即可获享买一送一优惠。

地址：200A Telok Ayer Street S068638

电话：80826536