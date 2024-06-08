叶晓虹：冰淇淋的美味与创新

近来天气酷暑难耐，人人都想方设法消暑解渴。市场上，各种口味的冰淇淋叫人眼花缭乱，冰淇淋这枚自带“小资”属性的美味，造福不同口味喜好的人，也承载着许多人的童年回忆。

开设在后港邻里的Denzy冰淇淋店2019年因其梨、姜和姜花口味被新加坡甜点协会评为最佳冰淇淋。最近该品牌经八个月研发，不仅推出无添加糖冰淇淋系列如：阿芳素（Alphonso）芒果雪葩、菊花枸杞、巧克力、黑芝麻和榛子拿铁五种口味，还添加益生元纤维，满足注重健康甜品爱好者的需求。

越来越多冰淇淋品牌致力于研发无糖添加、低脂肪、高纤维健康冰淇淋，迎合人们对健康生活的追求。这些创新不仅保留传统冰淇淋的丰富口感和美味，还提供无负担享受，让人们在享受甜蜜的同时，保持健康生活方式。

吃冰淇淋，个人还是偏好清爽口味。喜欢菊花枸杞冰淇淋，将中式食材与冰淇淋结合，带来别具一格的味觉享受。一勺入口，首先扑面而来的是菊花清香。菊花淡雅的香气在口中徐徐展开，回味悠长，给人一种宁静和舒缓的感觉。随之而来的，是枸杞的甜香。枸杞的甜味与菊花的清香融合在冰凉的甜蜜中，拌在冰淇淋里的枸杞更添口感，在口中留下淡淡余韵。

本地也有不少冰淇淋店推出新奇口味，双胜（Swensen’s）将冰淇淋做成炸鸡造型，并推出麻辣口味。意式冰淇淋店Tom’s Palette更是大胆创新，推出了枇杷膏、椰浆饭、豆浆油条和罗汉果等令人意想不到的冰淇淋口味。

现代冰淇淋店除了在口味和健康上创新，还不断提升消费者体验。不少冰淇淋品牌注重创意时尚感的店面装潢，色彩鲜艳的墙壁、独特摆设和巧妙灯光设计，打造出绝佳的拍照打卡点，供食客在社交媒体上分享体验。三年前开设的新加坡冰淇淋博物馆内设有多媒体展示、冰淇淋制作工作坊和拍照区，让访客尽情打卡拍照，品尝经典和创新冰淇淋口味，并通过游览过程了解冰淇淋历史与饮食文化。

本地多元文化交融，冰淇淋口味与制作工艺不断创新和发展，满足食客需求，成为国人生活中不可或缺的一部分。无论是新式冰淇淋带来的惊喜，还是童年记忆中的甜蜜，冰淇淋永远是我们舌尖上的快乐和慰藉。于我而言，吃一支冰淇淋的意义，并不是单纯的消暑降温，而是享受一种美味，一抹情调，一份惬意，让时间慢下脚步，给繁杂生活留出精致的休闲时光。