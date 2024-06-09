海南咖喱饭 四大天王缺一不可

有超过50年历史的红山熟食中心为服务邻里老居民，食物价格亲民，96个摊位有不少地道美食，除了海南咖喱饭、手工鱼丸面，还有少见的沙爹米粉和拉车面等，古早味浓郁。

红山熟食中心隔邻是巴刹，很多居民起个大早，到巴刹逛一圈后就去吃早餐。（龙国雄摄）

红山熟食中心建于1972年，隔邻巴刹货物齐全。附近居民以长者居多，食物价格平易近人。可惜一些原摊主已退场，交由第三方打理，如华记鸡饭及焱炒米粉炸鸡翅。不过，96个摊位要找到美食不是难事，更多的挑战在于如何取舍、要吃哪家？

鸿森咖喱饭的“四大天王套餐”有招牌菜猪扒、咖喱鸡、卤肉和包菜。（龙国雄摄）

▲鸿森咖喱饭

摊位：#01-74

营业时间：上午10时至晚上9时半（周末上午9时开始，公假休息）

1995年开始营业的鸿森咖喱饭，摊主兄弟是福建人，向海南师傅拜师学艺。第二代接手后进行企业化管理，开设中央厨房，希望能将海南咖喱饭发扬光大。

菜肴有20多道，三款鸡肉、卤肉和炸虾球（三个）$2.50，猪扒$1.50，咖喱鱼$5，其他小菜$0.80。套餐$3起。

喜欢名字霸气的“四大天王套餐”（$7.90），记者还加了一个荷包蛋，分量足以两个人共享。四天大王一般是猪扒、咖喱鸡、卤肉和包菜。猪扒淋上茄汁，咖喱鸡香而不辣，三层卤肉色泽漂亮也入味，包菜焖得软甜。

海南咖喱饭一般会把所有菜肴盖在饭上面，再淋几种咖喱汁和卤汁，整碟饭变得湿润且味道复杂。鸿森的版本是先将咖喱汁淋在饭上，再摆菜肴，咖喱汁不会太辣。记者喜欢后者可以尝到各自精彩的做法，但也有人认为不够传统。

如记小厨的手工鱼丸和鱼饼是最大卖点。（龙国雄摄）

▲如记小厨

摊位：#01-25

营业时间：上午6时半至下午1时（周一休息）

如记小厨第一代在荷兰通道第44座熟食中心营业，第二代苦学手打新鲜鱼丸，后来在红山和旧机场路熟食中心创业。

每一碗基本上只有手工鱼丸和鱼饼，可选择粿条面或面薄，一碗$3.50起。记者点了一份（$4），有四颗鱼丸和四片鱼饼。以番薯鱼制作的鱼丸大颗，色泽玲珑晶亮，比一般手工鱼丸来得精致。鱼丸味道不会太咸，质感丝滑，同时保有清脆和弹性。鱼饼切得大片，表层炸得香脆。

很多人点面薄干，因为可以多加参峇辣椒。面条烫得刚好，辣椒打开食欲，拌以猪油渣和青葱；接着来一个鱼丸，喝一口清甜的汤，是许多新加坡人最爱的简单幸福。

峇记的潮州沙爹酱有浓郁花生味和花生香。（龙国雄摄）

▲峇记潮州沙爹米粉

摊位：#01-40

营业时间：上午7时半至晚上7时45分（周六至晚上6时，周日至下午3时）

沙爹米粉是具有浓厚新加坡色彩的小贩美食，但烹调工序繁多讲究手艺和时间，加上年轻人不太会欣赏，现在已很少见。老字号峇记已传至第三代，酱料由自家工厂生产。

沙爹酱是成败关键，很多摊主做得过稠，米粉很快就把酱汁吸干，吃起来甜且腻。这家的酱料给得多，与米粉搅拌均匀后，盘内还有沙爹酱可以边吃边捞。沙爹酱带花生味和香气，不会太辣。

食材有猪肝、肉片、鱿鱼、血蛤、蕹菜和豆卜，猪肝和肉片烫得刚熟。沙爹米粉一份$5起，摊位还卖鱿鱼蕹菜和盒装沙爹酱料。

感恩的芋头粥（左）和拉车面一碗$2.50。（龙国雄摄）

▲感恩

摊位：#01-91

营业时间：上午7时至下午2时，傍晚5时至晚上8时（周六只做早市，周日休息）

这个后来加入的摊位或许知名度比不上其他老字号，难得早市售卖拉车面、芋头粥和糙米粥，一碗仅$2.50。

记者看到网上留言，说这家的拉车面无口感又没料，那位食客应该不知道这道食物的由来。拉车面是让车夫趁空档时三两口果腹的面食，煮得绵烂，剪成小段，可用汤匙快速进食。这道有历史故事的食物已不多见，面条入口即化，只有豆干和菜心，再撒上一点江鱼仔，边吃边感念车夫的辛劳。

芋头粥内有三层肉薄片、芋头块和豆干，也撒上江鱼仔；食材不算丰富，但以这个价格，不宜要求太高。面粉粿$4起。

▲红山熟食中心（Redhill Food Centre）

地址：Block 85 Redhill Lane S150085

邻近地铁站：红山地铁站