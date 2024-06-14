鼎泰丰新店供应包点早餐

鼎泰丰位于Velocity@Novena Square的新店开幕，特别之处是每天供应早餐，主打各式生煎包和蒸包子。每星期一至五上午8时开始营业；星期六和日则在上午10时开店。

新登场的生煎包，先蒸后煎，底层金黄酥脆，顶部口感软绵，一口咬下，内馅汤汁饱满香甜，口感软嫩带嚼劲，跟小笼汤包有异曲同工之妙。

鼎泰丰早餐有一系列蒸包子。（餐馆提供）

生煎包有四款口味：鲜肉生煎包、辣蟹鲜肉生煎包、虾仁鲜肉生煎包和白菜鲜肉生煎包。推荐鲜肉生煎包和白菜鲜肉生煎包，前者可尝到原汁原味，后者多了白菜的清爽。新辣蟹鲜肉生煎包和虾仁鲜肉生煎包，融入海鲜的鲜甜，味道浓郁。

鼎泰丰早餐有鲜豆浆搭配生煎包。（餐馆提供）

早餐一系列蒸包子由师傅用老面手工制作，口感松软、内馅满满。蒸包子三款口味为：溏心巧克力包、紫薯包及牛油包。紫薯包带番薯香之余，不太甜腻；牛油包让人联想到传统白糖牛油土司，口感最特别。此外，新推出的蛋糕巧克力小笼包，是将小块巧克力蛋糕包在里头，吃的时候，小蛋糕块随着巧克力酱溢出，口感特别。

饮料推荐用非基因改造黄豆制作的鲜豆浆，甜度适中。

餐馆也提供外带早餐组合，可任选两款蒸包子，或两款生煎包，或蒸包子和生煎包各一款，外加一杯鲜豆浆或自制薏米水。早餐组合只在星期一至五，上午8时至11时；星期六和日，上午10时至11时供应。

地址：238 Thomson Rd #01-05 Velocity@Novena Square S307683