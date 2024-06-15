酒店大厨 熟食中心卖特色意面

用铸铁平底锅（cast iron skillet）煮意大利面，热腾腾上桌，吃起来还带镬气，是熟食中心里少见的意面煮法。

这是新加坡厨师朱兆良的创意想法，他有中餐和西餐经验，5年前创业和太太在美芝路黄金熟食中心开档口Chef Choo Signature卖意大利餐。

朱兆良年少时入行，先从咖啡店的煮炒档和中餐馆开始，后来对比萨和意大利面产生兴趣，便转而到西餐馆工作学习。创业前，他在新加坡君悦酒店（Grand Hyatt）的餐馆Pete’s Place任职。

从酒店到熟食中心，他希望提供物有所值的美食。为了提升专业形象，他平日会穿厨师制服工作。

曾经是酒店厨师的朱兆良（左图），结合中西餐的烹饪经验，在熟食中心创业开档。（黄亿敏摄）

主打菜肴是意大利面，有波隆那（bolognese）肉酱意面（$7.50）、白酱意面（carbonara, $7.50）、蒜香橄榄油意面（aglio olio, $6.50）。也有猪扒、鸡排、照烧鸡、三文鱼等，售价从$6.90起。

他不定期推出特备菜，有意大利香菇炖饭（risotto）、鲈鱼和日本带子蒜头番茄意面，以及一道新加坡风味的辣椒螃蟹意面。

食客若有饮食要求，他也可稍作改良。他说：“比如意大利人喜欢带嚼劲的al dente（弹牙）口感，但有些新加坡食客吃不惯，一些年长者喜欢面条较软，可以告诉我，我就根据喜好调整。之前，一些食客问有没有饭食，我就推出蒜香炒饭。”

若只选一道来吃，可选铸铁平底锅海鲜意面（一人份$8.40／两人份$14.40）。现点现做，朱兆良把意面和海鲜材料放入铸铁平底锅，以大火煮，看着火焰飞舞，面条多了一份香气，类似中餐大炒锅翻炒后的镬气。

煮好后直接摆在木垫上，炊烟袅袅，让人食指大动。入口面条有弹性，海鲜配料充足，有虾、蛤蜊、贻贝等。番茄酱是朱兆良自制的，不用罐头或现成酱料，吃起来酸甜适中，还有番茄小颗粒。其他酱料如波隆那肉酱也是自制的。

为了保持意大利风味，他尽量选用意大利食材如番茄、帕尔玛乳酪、香菜等。

Chef Choo Signature



地址：505 Beach Rd, #B1-45, Golden Mile Food Centre，S199583

营业时间：11am-6.30pm（星期二至六）；11am-4pm（星期天），星期一休息