能在新加坡这个相当饱和的泡泡茶市场尝到甜头的，必然都经过苦涩。好些台湾人气品牌已铩羽而归，在当地有超过280家门店的王者级品牌“可不可”，能否创造春天？

新加坡在本区域算是人口少的小国，但消费能力较高，所以成为泡泡茶品牌相争之地。本地早在1992年开始出现台式泡泡茶店，这30多年来从一杯1元卖到10多元，进进出出本地市场的品牌不计其数。

冠病疫情一轮大洗牌，一些品牌已黯然退市，包括迷客夏、珍煮丹、幸福堂、茶汤会（TP Tea）、奈雪的茶、台盖和Teofolia等。也有一些仍稳扎稳打的，如Koi Thé、贡茶、里喝茶、吃茶三千、喜茶、Playmade by丸作、巡茶（R&B）、歇脚亭（Sharetea）和蜜雪冰城。

6月初台湾泡泡茶三大品牌之一的可不可（Kebuke），在乌节Taste Singapore正式投入运作，从试营到初开业都引起泡泡茶粉圈的关注。

曾在台湾喝过可不可的白玉欧蕾（白色珍珠鲜奶茶），初探新加坡门店时得知没有引进，有点小失望。品牌联营合伙人简敬衡说，根据他们的市场测试，本地人更爱绿茶和乌龙茶。招牌熟成红茶仍保留，只是在品项选择、茶水比例和焖泡时间做出调整。

本地独家新品米芳乌龙奶茶（左）和加了Biscoff焦糖饼浆的饼香欧蕾（latte）。（陈爱薇摄）

草莓波登是以高科技改变食物原貌，将草莓制成冰状，同时保留营养和膳食纤维。（陈爱薇摄）

新加坡门店有独家新品。米芳乌龙奶茶的“米芳”并非茶叶和米一起烘焙，而是轻焙茶叶带出淡淡爆米花刚出锅时的香气。波登（Proton）绿茶系列的“波登”，是以高科技改变食物原貌，将水果制成冰状，但保留营养和膳食纤维。冰状芒果和草莓慢慢溶化，不会稀释茶味，同时制造冰沙层次感。

好些台湾人气品牌已铩羽而归，可不可是在台湾有超过280家门店的王者级品牌，能否凭上述卖点创造春天？

新加坡的泡泡茶拥护者多已喝成“精”，对茶叶、配料和牛奶等食材很讲究，同时又精打细算，不介意付多一点，但必须确保物有所值。一旦发现性价比更高或有新奇口味，很容易就转移目标。

根据个人观察，要留住泡泡茶粉，基底茶肯定不能马虎，并兼具难以复制的元素，例如珍珠、芋圆和奶盖做得特别好。哪怕是走平价路线，也要有记忆点，蜜雪冰城的1元冰淇淋和2.50元冰鲜柠檬水，在大热天就特别好卖。会员制不是新招，更直接的买一送一或半价优惠，比累积分数更能建立忠诚度。

对泡泡茶粉而言，一杯奶茶是疲惫和躁动时的甜蜜慰藉，不一定要花哨。可不可在台湾菜单的推荐品项金蜜红茶（蜜糖加红茶）、熟成柠果（整个柠檬加红茶）、云盖熟成（玫瑰奶盖加红茶）看似一般，但要在本地找到好喝的并不容易。为新市场开发新口味的同时，品牌也可考虑引进具代表性的成熟品项，还能一解旅居本地游子的相思之苦。

可不可在乌节Taste Singapore门店，从试营到初开业都见人潮。（陈爱薇摄）

能在这个相当饱和的泡泡茶市场尝到甜头的，必然都经过苦涩。只是新加坡的经营成本高、更迭率快，允许试水探温的时间不会太长。