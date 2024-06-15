酒店咖啡座四款马国经典砂锅美食

砂锅的好处，即通气、传热均匀、散热慢可保持食物温度。砂锅可变化出多种料理美食，在马来西亚，砂锅料理更是丰富多样，从香气扑鼻的药材肉骨茶到砂煲饭，每一道砂锅料理都让人品味出浓浓的家乡味。

本地食客在新加坡也能感受到来自吉隆坡和巴生谷的地道风味。即日至8月31日，每天上午11时至晚上10时30分，新加坡怡阁酒店（York Hotel Singapore）旗下的白玫瑰咖啡座于午餐和晚餐时段推出四款经典马来西亚砂锅美食，包括：吉隆坡大禄面、砂锅老鼠粉、鸡肉砂煲饭和巴生肉骨茶，每道$19，包括一杯龙眼、冬瓜罗汉果饮料，饭后有助清热消暑。

吉隆坡大禄面吸收醇香浓郁的黑酱油酱汁，镬气十足。（酒店提供）

吉隆坡大禄面镬气十足，吸收醇香浓郁的黑酱油酱汁，加上虾、鱿鱼、烤猪肉片、菜心等配料的鲜甜风味和神来一笔的猪油渣香气，让人温饱又解馋。

砂锅老鼠粉鲜香四溢，上桌前磕入一只生鸡蛋，让砂煲的余热焖至半熟，和老鼠粉拌匀后吃，味道浓厚鲜香。（酒店提供）

砂锅老鼠粉鲜香四溢，“老鼠粉”就是本地人称的“米苔目”，砂锅老鼠粉用虾、猪肉末、猪油和青葱炒制。上桌前磕入一只生鸡蛋，让砂锅的余热焖至半熟，和老鼠粉拌匀后吃，味道浓厚鲜香，非常好吃，搭配参峇虾酱，让人胃口大开。

源自巴生谷的巴生肉骨茶以多种药材和香料炖煮的排骨汤，既滋补又美味。（酒店提供）

巴生以其独特的肉骨茶闻名。源自巴生谷的巴生肉骨茶以多种药材和香料炖煮的排骨汤，既滋补又美味。由鲜嫩的猪排骨、油豆腐和蘑菇组成，配上一碗热气腾腾的香米饭和油条。为增加风味，可以将配料蘸入汤中，配上切碎的辣椒和大蒜一起享用。

鸡肉砂煲饭饭焦均匀，鸡肉又嫩又香。（酒店提供）

喜欢鸡肉砂煲饭，这锅在砂煲中蒸煮的米饭，锅底的锅巴烤得酥脆，追求的除了饭焦，还有粒粒分明，松软有口感的米饭。米饭上铺有腌制的嫩鸡肉、腊肠、香菇和青菜等，吸收了所有香料和食材的精华。享用前别忘了淋上黑酱油，这道菜口感丰富，让人欲罢不能。

详情可浏览www.yorkhotel.com.sg。

地址：21 Mount Elizabeth S228516

电话：67370511