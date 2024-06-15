三家餐馆的新菜式各有特色。其中有法国阿尔萨斯区的传统美食；菲律宾的木火烧烤肉品与鱼鲜；精品肉专卖店可直接烹煮的培植鸡肉。

新加坡餐饮业竞争激烈，要吸引食客上门，餐馆不时端出上新菜，制造舌尖惊喜。这期《美食周记》列出记者近期所品尝的特色菜肴。

La Table d’Emma法国阿尔萨斯区美食

新开的法国餐馆La Table d’Emma，走家常路线，也代表创办人兼主厨Michael Muller的烹饪理念。他希望打造适合一家人共餐的环境，餐馆名称的Emma是爱妻的名字。

适合共享的是火焰薄饼（flammekueche），是法国北部阿尔萨斯（Alsace）区的传统美食。它类似比萨，但没有添加酵母，是自然醒面，慢慢发酵，饼皮非常细薄。有不同材料口味可选，烤洋葱、香菇洋葱、三文鱼等，售价$20++起。

海鲜面包（左图）或皇后一口酥配鸡肉香菇白酱（右图），都香浓美味，让人吃得满足。（餐馆提供）

西式浓汤也是厨师拿手菜。海鲜面包（$26++）香浓美味，奶油蛤蜊浓汤（clam chowder）里有带子、虾肉、蟹肉以及孔泰奶酪（comté cheese）。

另一是“皇后一口酥”（bouchée à la reine，$34++）配鸡肉香菇白酱。这道菜的名称起源有故事，波兰公主玛丽·莱什琴斯卡和法国国王路易十五结婚，甜点厨师以她为灵感创作，取名皇后一口酥。餐馆的版本是将酥饼制成蝴蝶造型，口感爽脆，蘸白酱和配料一起吃，饱足一餐。

为庆祝6月16日父亲节，餐馆推出肉食无限量享用优惠，只限90分钟，每人$60++。

地址：8 Club Street #01-04 S069742

电话：81018691

网址：www.latabledemma.com

Huber’s Butchery新面貌卖培植鸡肉

在精品肉专卖店Huber’s Butchery里第一次试吃培植鸡肉Good Meat，相当新奇。这是号称全球第一家售卖培植肉的肉品店，是一种突破。Good Meat由美国食品科技公司Eat Just所生产。

名为Good Meat 3（$7.20，120克）的提升版本配方，含3%培植鸡肉搭配植物蛋白质和调料，可以直接烹煮。味道和口感与鸡肉相近，容易接受，若要挑剔，就是少了一般鸡肉的弹性。不过，它不含油脂脂肪，属于“较健康选择”。

精品肉专卖店Huber’s Butchery售卖培植鸡肉Good Meat，可直接烹煮享用。（受访者提供）

位于登布西路（Dempsey Road）的精品肉专卖店Huber’s Butchery结合零售和餐馆，开业已17年。近期换新面貌，并推出新服务，人们除了亲临门市选购肉类、海鲜、乳酪、干粮、酒类等食材，也可以选隔日送货服务，或到24小时的储物柜自取。

品牌多年来和区域供应商建立联系网，包括澳大利亚牛肉商Stockyard、匈牙利的Mangalica猪肉等。除了可选购已腌制好的肉类，回家直接烹煮，也能客制化香肠或熟成牛肉。

餐馆用餐区面向新增的花园，可以带一家大小野餐，或用餐时让小孩到旁边的游乐场玩耍。

地址：22 Dempsey Road S249679

电话：67371588

网址：www.hubers.com.sg

菲律宾烧烤餐馆Kubo快闪店

菲律宾烧烤餐馆Kubo以快闪店的方式入驻Tipsy Hippo餐馆，限时菜单展示木火烧烤的魅力，包括：酱油烤五花肉、五香牛腩汉堡、Kubo炸鸡、咖喱鸡肉派、香蕉奶油酥等。

当中觉得咖喱鸡肉派（$18++）最合意，咖喱酱汁带有椰奶香味，质感浓稠，马铃薯和鸡肉比例刚刚好，搭配扁平面包，像是我们熟悉的印度煎饼和咖喱鸡。

菲律宾烧烤餐馆Kubo以快闪店的方式入驻Tipsy Hippo餐馆，限时菜包括咖喱鸡肉派。（餐馆提供）

另一道烤油甘鱼颊肉（$22++）味道佳。菜肴上桌时，只见鱼皮烤得焦黑，主厨解说是要剥开鱼皮吃，里面嫩滑的鱼肉鲜美多汁。

从即日起至6月30日，穿绿色衣服的食客，可获赠一份免费的香酥炸猪皮。

地址：81 Clemenceau Ave #01-15/16/17 UE Square Shopping Mall S239917

电话：91766591

网址：www.kubo.com.sg