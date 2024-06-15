印度烧烤餐馆迎新厨 并将进军迪拜

摩登印度烧烤餐馆Revolver迎来新总厨兼合伙人乔希（Jitin Joshi），并放眼进军迪拜开餐馆。

餐馆7月将推出新菜单，选用印度各地特色食材，如果阿邦（Goa）的香料、卡纳塔克邦（Karnataka）的茶和咖啡、马哈拉施特拉邦（Maharashtra）的芒果等。

餐馆将保留部分受欢迎的食材菜肴，如每两天从新德里空运到新加坡的干酪（paneer）和kulchette烤饼。干酪搭配洋葱泥和印度烤鸡kulchette烤饼，是近期菜单的亮点。

摩登印度烧烤餐馆Revolver新总厨兼合伙人乔希，他也将负责迪拜的餐馆分店。（餐馆提供）

Revolver属餐饮集团Culinary Arts Group旗下餐馆，其他餐馆是精致日本料理餐馆Hamamoto和精致南美洲料理餐馆Araya。曾于新加坡米其林三星餐馆Zen任主厨的特里斯蒂·法尔梅（Tristin Farmer）2024年1月加入集团担任餐饮总监兼厨师合伙人。

上任前，乔希是英国伦敦米其林两星餐馆Gymkhana总厨。他曾在不同国家的奢华酒店和餐馆工作，如迪拜的Armani酒店和哈利法塔（Burj Khalifa），也和英国名厨阿瑟顿（Jason Atherton）、印籍名厨阿图科希哈尔（Atul Kochhar）一起共事。接下来，Revolver将于10月到迪拜开业。

地址：56 Tras Street S078995

电话：62232812

网址：revolver.com.sg