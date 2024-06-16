招牌隆冬　灵魂酱汁椰香开胃

玛格烈通道熟食中心，新建筑，老味道。让这里带有椰奶香的隆冬，回味无穷的鸡饭，层次丰富的罗惹，眼花缭乱的西餐等一众美食延续我们舌尖上的传统。

延续传统好滋味，是玛格烈通道熟食中心的特色之一。这座熟食中心自2022年开始营业，建筑较新，约40个档口大多是从已关闭的东陵福熟食中心搬迁而来，食客能在这里品尝到熟悉的老味道。

饕客应该对这一区不陌生。熟食中心隔壁的玛格烈市场建成于1956年，前身为联邦道湿巴刹与熟食中心，经大翻新后变身为一座敞亮明净的新时代市场，聚集了众多本地品牌的商铺、美食和医疗中心。

玛格烈通道熟食中心的开业，无疑为女皇镇和杜生一带的居民提供了更多美食选择。

▲Queenstown Lontong

摊位：#01-27

营业时间：早上6时30分至下午2时（星期一至五），早上6时30分至中午12时（星期六和星期天）

这家老字号人龙不断，售卖马来卤面、隆冬（lontong）、马来面汤（mee soto）等。隆冬售价从$4起，胃口好的话，建议直接选$5的。加上满满的配料，如米糕、豆干、炸马铃薯饼（begedil）、包菜、炸江鱼仔、炸椰丝和参峇辣椒酱，令人望之即垂涎。

酱汁是隆冬的灵魂。这家的酱汁带着椰奶香味，入口质感不会太厚重，恰到好处。若偏好辣椒，可添加参峇辣椒酱提升辣度。酱汁整体香甜，单喝也很开胃。米糕口感较为扎实，米香浓郁。配料吸收酱汁，味道更上一层楼。尤其是炸马铃薯饼，外脆内软，切开后淋上酱汁，增添迷人椰香味，让人忍不住多加些酱汁。

第三代老板娘Yatie说，她沿用外婆的食谱烹煮佳肴，加上自己多年的手艺，吸引不少新旧食客。

东记的烧鸡饭，米饭可口，烧鸡入味，肉质软嫩。（李冠卫摄）

▲东记鸡饭

摊位：#01-36

营业时间：早上10时30分至晚上７时（星期一休息）

这家熟食中心还有早期于玛格烈通道起家的鸡饭档口，创立于1969年的东记鸡饭是其中一家，用餐时间食客总是络绎不绝。

鸡饭从$4起，米饭不会太油腻，粒粒分明，带有隐约班兰叶香气。烧鸡外层金黄酥脆，内里肉质嫩滑，鸡胸肉也不会太干柴。

28罗惹的罗惹酱味道层次丰富，材料新鲜爽口。另也售卖薄饼。（李冠卫摄）

▲28罗惹

摊位：#02-29

营业时间：中午12时至晚上8时（星期一休息）

这家罗惹摊位整洁明亮，食物味道层次丰富，颇令人惊喜。罗惹酱的虾膏味道不带腥味，色泽透亮，口感轻盈，口味不会太重。自制的辣椒酱也一样，入口初甜，随后辣味才在舌头上散开来，但很快就消退，不会太呛。

看老板娘王月莉备食，发现她的制作步骤井井有条。她说，好吃的罗惹，食材一定要新鲜，黄瓜和沙葛要爽脆。为了保持食材口感，她把食材装在小盒里，要用时才从冰箱取出，不是一大盒摆在外面。罗惹从$4起，可以加皮蛋和鱿鱼，收费另计。也售卖薄饼（两条$4）。

炸得香脆的鸡排，配上奶油培根酱意大利面，让人吃得心满意足。（李冠卫摄）

▲Indulgence@Queenstown

摊位：#02-38

营业时间：早上7时30分至下午1时30分（星期天和星期一休息）

经过这摊时，被林林总总的西餐菜单吸引，选择超过40种。以意大利面为主，有香蒜橄榄油（aglio olio）、鸡肉酱（chicken bolognese）、奶油培根酱（carbonara）、乳酪奶油酱（alfredo）和传统番茄酱（pomodoro）五种口味。自选搭配的组合，则有煎鸡排、炸鸡排、猪排、炸鱼、煎鱼、新西兰肋眼牛排等。

买了份炸鸡排配奶油培根酱意大利面（$12），意面中间打了个鸡蛋，和本地的月光河粉有异曲同工之妙。把蛋黄和酱汁拌匀后，味道更香浓。个人喜欢意面弹牙口感，这摊的做法恰合口味，炸鸡排也很美味，外脆内软。

健谈的老板娘说，之前在东陵福熟食中心开业，也曾在新加坡管理大学、新加坡国立大学校园内做生意，现在依旧有熟客特地前来光顾。

顺兴清甜五味汤的莲子羹是熟食中心较少见的古早味甜品。（李冠卫摄）

▲顺兴清甜五味汤

摊位：#02-24

营业时间：早上6时至晚上８时（星期一和二休息）

这家经营了50年的甜品汤水档口，售卖的冷热甜点种类繁多，有三薯姜汤、七彩汤圆、清汤、腐竹薏米、红豆冰、浆绿、摩摩喳喳（bubur cha-cha）、杏仁龙眼等。要为多道不同甜品汤水准备各种材料，且烹制步骤各有差异，真要下一番苦心。

当中，有道传统甜品让记者吃出了简单的美味——莲子羹（$3），口感醇厚，羹不太甜，莲子爽口，是熟食中心里少见的古早味甜品。

2022年开业的玛格烈通道熟食中心，大多数摊主是从已关闭的东陵福熟食中心搬迁过来的。（李冠卫摄）

▲玛格烈通道熟食中心

地址： 38A Margaret Drive S142038

邻近地铁站：女皇镇站