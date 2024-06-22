你是“肉食动物”吗？本地两家主打肉类的餐馆，分别推出稀有可媲美“神户牛肉”的猪肉，以及价格具吸引力的平日午间套餐和周末无限量肋眼牛扒。

Bedrock的烤猪颈肉，以真空低温烹调后再烧烤，像高级版叉烧。（餐馆提供）

限时推出特种猪肉佳肴

曼加利察猪（Mangalica）全身披着厚厚卷毛，远看像只绵羊。这种源自匈牙利的超级稀有猪种曾差点绝种，如今也只出口到几个国家。新加坡除了Les Amis，Bedrock Bar & Grill争取到限时推出这种肉品。餐馆从5月8日至7月31日晚餐时段（周五和六除外），推出每人$138的五道式套餐，多付$78有五款葡萄酒搭配套餐。

慢烤五花肉搭自制猪肉酱和蜜饯苹果酱。（餐馆提供）

第一道前菜由酸种面包抹猪油、猪肉酱（rillette）和自制火腿组成。第二道慢烤五花肉是将猪肉腌隔夜，再和蔬菜炖煮，最后用苹果木慢烤。第三道炖肉（pork goulash）用洋葱和香料炖煮，有点像咖喱，配面疙瘩（spätzle）。第四道120克的烤猪颈肉，以摄氏55度真空低温烹调，再用苹果木烧烤。最后一道樱桃芝士奶油酥（strudel）是杏仁酥皮包裹芝士奶油和酒渍樱桃。

地址：96 Somerset Road #01-05 Pan Pacific Serviced Suites S238163

电话：62380054

虾只鳄梨沙拉淋上威士忌鸡尾酒酱和鱼子酱。（餐馆提供）

任点任吃黑安格斯肋眼牛扒

市区主打牛扒的Boeuf最近更新菜单。新推出前菜普罗旺斯虾（$28），虾只、地中海橄榄和新鲜罗勒叶“沐浴”在自制番茄酱内。虾只鳄梨沙拉（$28）淋上自制威士忌鸡尾酒酱和鱼子酱。

主食勃艮第红酒炖和牛面颊（$58）选用澳大利亚和牛面颊，配上薯泥、法式绿扁豆和时蔬。美国农业部（USDA）评选为极佳级的1855黑安格斯牛肉经30天熟成，每100克$22（可搭两配菜和两酱料）。酸中带香的柠檬挞（两个$13）很适合为一餐画下完美句点。

周末无限量炭烤阿根廷黑安格斯肋眼牛扒，配以薯条、新鲜酸种面包和牛油等。（餐馆提供）

平日三道式午餐（$29.90）包括前菜、主食、咖啡或甜点。前菜包括虾只鳄梨沙拉、招牌和牛韃靼（tartare）等。主食有招牌牛扒、和牛汉堡等。周末可享用任点任吃的炭烤阿根廷黑安格斯肋眼牛扒，以及配菜如薯条、新鲜酸种面包和牛油等，每人$48。