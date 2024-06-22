咖啡店档口有西餐馆级料理

后港10道第401座组屋楼下的KPT咖啡店于2023年9月翻新后重新开张。咖啡店外观焕然一新，熟食摊位换上亮眼的粉红色招牌，整体环境更为宽敞明亮，用餐氛围也更具吸引力。

咖啡店的“5dot7”是专售西餐的新摊位，除了售卖在一般咖啡店吃得到的西餐料理，摊主也推出较高档的西式料理。其中，法式蓝带鸡排（chicken cordon blue）是菜单上的亮点之一。这道经典法式料理每份售$9，相较于餐馆里的蓝带鸡排相对经济实惠。蓝带鸡排是用鸡肉卷入融化的芝士，再经过油炸，使其外皮酥脆，内里多汁，搭配马铃薯泥、玉米芝士和蘑菇酱，口感丰富。

除了在一般咖啡店吃得到的西餐料理，5dot7也推出富特色、较高档的西式料理。（叶晓虹摄）

如果你是海鲜爱好者，必定要尝尝海鲜意大利炖饭（$9），使用意大利米、欧芹、番茄和帕尔马芝士制成，口味浓郁。炖饭中的海鲜配料丰富，包括章鱼、大虾和蛤蜊等，搭配浓郁的番茄酱汁，十分鲜美，让人食欲大开。

另一道值得推荐的是蒜香意面配烤鸡扒（$8），摊主将意大利面与香嫩烤鸡扒结合为一道主食。意面煮得恰到好处，面条裹满浓郁的蒜香，具有微辣香气；烤鸡扒外皮酥脆，内里多汁，保留了鸡肉的鲜美与嫩滑，碳水与蛋白质的搭配相得益彰，不仅口感丰富，而且分量十足。

蒜香意面配烤鸡扒，面条裹满浓郁的蒜香，具有微辣香气；烤鸡扒外皮酥脆，内里多汁，保留了鸡肉的鲜美与嫩滑。（叶晓虹摄）

其他主食选项包括：酥炸童子鸡（$14）、半只童子鸡（$8）、炸鱼薯条（$9）、招牌鸡扒（$8.50）、猪扒（$9）等，搭配炸薯条、玉米芝士和凉拌包菜上桌。此外，摊位也提供适合分食共享的西餐小吃，例如：香脆炸鸡翅（$1.70）、炸洋葱圈（$4）、黄金炸鸡块（$3）等。

探店当天，点餐后等了许久，桌上的取餐蜂鸣器（buzzer）才响起，明显反映摊位人手不足，特别是在晚餐高峰时段，食客可能需要等待较长时间才能品尝到美食。摊位营业至凌晨2时，是夜猫子享受夜宵的好去处。

地址：Blk 401 Hougang Ave 10 #01-1158 KPT Kopitiam S530401

营业时间：上午11时至凌晨2时