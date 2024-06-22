市区“隐藏版”食阁　东南亚美食披星带香

在市区用餐不一定要花大钱。两旧式购物中心的食阁就有不少东南亚风味美食，包括“米其林必比登”的巴东饭，老字号潮州鱼圆面和炒福建面，知名炸鸡套餐及马六甲菜式椰浆饭。

一家人或几个朋友到购物中心，食阁是价格相对实惠且可满足不同喜好的理想选择。记者最近在市区购物中心内的两个“隐藏版”食阁，发掘有惊喜元素的摊位。

城市广场地下三层：大排档主题食阁

城市广场地下三层的大食代食阁展现20世纪80年代风貌，处处都是打卡点。（陈爱薇摄）

在城市广场（City Square Mall）地下三层的大食代（Food Republic）以露天大排档为主题，重现20世纪80年代风貌。从桌椅到装潢都经过精心设计，处处都是打卡点，例如德士服务站、燕窝水三轮车、理发角落。女摊贩的头饰类似红头巾，男摊贩和清洁工则戴着从前人力车夫的圆边草席帽。

食阁共有12个摊位，立兴潮州鱼圆面和泰丰炒福建面都是超过40年的老字号，餐后一定要到饮料甜品摊点一个古早味的“冰球”（$2）。

连续七届列入“米其林必比登”推介名单的HJH Maimunah，套餐从$5.50起。（陈爱薇摄）

琳瑯满目的甘榜式巴东饭菜肴。（陈爱薇摄）

HJH Maimunah：甘榜式巴东饭菜色丰富

2018年起连续七届列入“米其林必比登”推介名单的HJH Maimunah，1992年起在甘榜格南一带惹兰比山（Jalan Pisang）开始售卖甘榜式巴东饭。

菜肴琳瑯满目，仁当牛肉是记者经常会选的，焖煮时间够长，软烂入味不塞牙，香料味浓但不会太辣。苏丹式烤鸡（sudanese grilled chicken）以多种香料腌制，充满印度尼西亚风味。烧酒螺（horn shell）是一种海蜗牛，以奶黄色椰浆香料汁烹煮后，再逐个把肉挖出来吃。

蔬菜和非肉类套餐（任选三种）一份$5.50，牛肉、鱼肉和鸡肉套餐$8.50（一肉两菜）。如一座火山的炸鸡蛋豆腐（$8.50）淋上浓郁罗惹酱，适合同享。摊位也售卖各式马来糕点。

牛腩王牛肉面主打正宗香港牛肉面，汤底以牛羊骨熬制，还加入南乳。（陈爱薇摄）

牛腩王牛肉面：清真认证正宗香港牛肉面

牛肉片、牛肉丸、牛筋、牛肚和牛尾都处理得很干净。（陈爱薇摄）

牛腩王牛肉面（Brisket King Beef Noodles）是少数持有清真认证的正宗香港牛肉面，在穆斯林族群有相当声誉。老板娘在先生去世后毅然扛起整个摊位，每天一大早开始处理食材。

汤底除了牛骨，也加入羊骨一起熬制，味道更丰富。南乳为汤底带出淡淡粉红色，也起增香解腻作用。牛肉片、牛肉丸、牛筋、牛肚和牛尾都处理得很干净，特别喜欢带有弹性且没有太重牛膻味的牛肉丸。

牛肉面$7.50起，可选择粗幼面、粗幼米粉或粿条。牛肉饭套餐（$10.50）包括鸡蛋、汤和青菜。另有配菜牛肉排骨（$12.50）和羊肉排骨（$10.50）。

地址：180 Kitchener Rd #B3-04 S208539

幸运商业中心六楼的快乐蜂（Jollibee）前旗舰店，现已改为金味食阁。（陈爱薇摄）

幸运商业中心六楼：限时促销五元炸鸡套餐

可爱鸡的鸡翅膀限时促销套餐。（陈爱薇摄）

乌节路幸运商业中心（Lucky Plaza）六楼的菲律宾快餐店快乐蜂（Jollibee）前旗舰店，现已改为金味（Kimly）食阁。这里同样有12个摊位，包括著名的麦士威天天海南鸡饭（$5.80起）。在乌节一带要找到实惠料理不容易，这里有$5吃到大满足的菜肴。

可爱鸡：增添碗食和铁盘料理

可爱鸡推出碗食，这是松露牛肉珍珠米盖饭。（陈爱薇摄）

1979年创办的可爱鸡（Tenderfresh），第一次从邻里走向乌节路。炸鸡套餐有数种配菜可选择，如薯泥、蒜泥面包和牛油玉米粒。炸鸡两片装$7.90，半只童子鸡$8.90，另有两支鸡翅膀配米饭（$5）的限时促销套餐。

甘榜胡椒铁盘饭加了参峇辣椒和江鱼仔。（陈爱薇摄）

这个新摊位也增添了碗食和铁盘料理，让不想吃炸鸡的食客有其他选择。碗食$6.90起，推荐松露牛肉片盖在日本珍珠短米（$12.90），和咸蛋黄炸鸡配上69摄氏度煮出来的温泉蛋（$9.90）。铁盘料理$6.90起，甘榜胡椒饭（$10.90）可选择虾、鸡、牛或羊肉，将参峇辣椒和江鱼仔和米饭混合在一起，果然很有甘榜风味。

Nasi Lemak Berlauk Melaka的当红烤鸡套餐。（陈爱薇摄）

Nasi Lemak Berlauk Melaka：马六甲菜式椰浆饭

这家主打马六甲式菜肴的椰浆饭，在樟宜村打开知名度后进军邻里。首次在市区开业，摊位主打的$5烤鸡套餐成功吸引食客大排长龙。香喷喷的椰浆饭，加上一只烤得外脆里嫩的大鸡腿、参峇鹌鹑蛋和江鱼仔等。基本款椰浆饭$2，还有红咖喱鸡、仁当牛肉和魔鬼鱼套餐等。

香甜椰糖和咸味椰浆，带出浆绿的质朴美味。（陈爱薇摄）

浆绿（chendol，$2起）有浓郁香甜的椰糖、带咸味的椰浆和自制浆绿，这个三剑客组合最能体现这道甜品的原始美味。也可以加玉米、红豆或榴梿。