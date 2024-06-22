沉浸式用餐体验的定义，不限光影，只要能刺激五感，菜单主题具特色或餐馆地点独特，都有条件打造非一般的用餐体验。

结合立体投影及多媒体互动技术，把饭桌变成了舞台，上演趣味的故事情节，菜肴配合情节发展上菜，这样结合光影的沉浸式用餐体验，是近期兴起的潮流之一。

本地不乏这类用餐体验。较早前到新加坡洲际酒店意大利餐馆Luce，体验了名为“Banquet of Hoshena”的主题晚餐。走进昏暗的用餐区，可见投影在墙壁、餐桌和餐盘上的画面，叙述了虚构的Hoshena国度如何寻回昔日美好家园的故事。

另一次是体验“小厨师奇遇记”（Le Petit Chef），食客跟着身高只有六公分的小厨师，走一趟上山下海找寻食材的历险记，宛如一部微电影，适合一家大小观赏。

这个由比利时公司Skull Mapping创作设计的光影作品，在意大利、中国、韩国、俄罗斯等不同国家的餐馆出现。我曾先后于新加坡君悦酒店（Grand Hyatt Singapore）和厦门街Restaurant Espoir参与体验，两次的感受不同，餐馆的处理方式也有别。后者的侍应生全情投入，配合剧情邀食客跳舞，带动好玩气氛。

体验虽新颖但有的人认为，似乎偏重“包装”，食物是其次。相信因要配合故事情节，菜式发挥或受限吧。

餐饮市场竞争激烈，需要不同卖点刺激消费。人们也不断寻求新鲜感，并喜欢在社交媒体上分享吸睛内容，沉浸式用餐体验肯定对准口味。

这类用餐体验适合节庆如生日、结婚纪念日等，价格不算便宜，人均至少一两百元，但因和平日上馆子吃饭的感觉不同，现代食客愿意买单。

沉浸式用餐体验的定义，不限光影，只要能刺激五感，菜单主题具特色或餐馆地点独特，都有条件打造非一般的用餐体验。

科技技术的提升，如虚拟现实（VR）和增强现实（AR），相信能为沉浸式用餐体验带来更多可能性。比如餐馆主打应季食材菜单，食客可以“体验”采集食材的过程。

一些餐馆业者已开始纳入这些元素，比如有一次在本地的日本餐馆Kappou享用鱼子酱时，先下载应用扫描餐馆提供的图像，就能在手机上观看鱼子酱于中国产地的生产视频。

只要发挥想象力和创造力，沉浸式用餐体验的发展潜能大，强化提升参与感，食客体验更深刻丰富。

近期在社媒上看到的中国美食剧场，也是一种沉浸式用餐体验。北京和上海宫宴餐馆让人穿越古代，食客换上汉服用餐，还有专人打造妆容，秒变宫廷美人。边吃饭边欣赏歌舞，仿佛回到几千年前的宫廷盛宴场景。除了当地人去打卡消费，这类的体验对游客来说也具吸引力。

突发奇想，或许新加坡也可以发展这类用餐体验，比如让食客穿娘惹服装享用娘惹菜，或立体投影说小娘惹的故事，应该颇有意思。

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