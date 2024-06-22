南欧料理释出共餐的温度

南欧料理以独特风味和文化特色吸引食客。位于市区的意大利和西班牙餐馆除了着重菜式的正当性，也在本地打造当地的用餐社交文化。希望人们在杯觥交错间，找到共餐的温度。

意大利和西班牙餐馆以其独特风味和浓厚文化背景，吸引无数美食爱好者。到两家位于丹戎巴葛的意大利与西班牙餐馆品味异国料理，不仅是一次味蕾的旅行，更是一次文化体验。两国美食强调新鲜食材和社交用餐氛围，让人们在享受美食的同时，感受到温暖人情味。

西西里和那不勒斯风味

新开业的Fortuna，是本地首家主打西西里和那不勒斯风味料理的意式餐馆，菜单展现对意大利食材的热爱，许多食材均从意大利各地进口，以确保味道正宗。

Fortuna在澳大利亚悉尼起家，如今登陆新加坡。餐馆厨师团队来头不小，由米其林三星餐馆工作过的主厨奥马尔·图蒂诺（Omar Tutino）和全球排行第87的顶级比萨厨师乔治·索尔塞（Giorgio Sorce）坐镇。

餐前小吃Pane Di Casa木烤面包口感松软，净吃就很美味。（餐馆提供）

餐前小吃pane di casa（$12）木烤面包口感松软，浓郁的面包香层层递增，搭配融合辣蜂蜜的里科塔奶酪牛油（ricotta mantecata，$16），吃起来口感意外地顺滑、香甜。

餐馆意面均为现点现做，面条采用那不勒斯优质面粉、本地放养鸡蛋和西西里橄榄油制成。推荐具有西西里风味的千层面（‘1000’ layers lasagna，$36），外形有别于一般意式千层面，provolone del monaco意式奶酪和西西里开心果香蒜酱，完美地融合在一起，创造出丰富而细腻的口感。

餐馆比萨有三种风味，那不勒斯比萨采用经50小时两次发酵的面团，成形后静置四小时，再放入Valoriani木烤窑炉中烘烤。此外，还有油炸与烘烤比萨，先油炸再烘烤，口感轻盈酥脆，吃起来丝毫不觉油腻。现代风格的al ruoto比萨则使用铝制平底锅烘烤，面团经三次预先发酵，口感外脆内软。

Gambero & stracciata比萨不仅具备海鲜的鲜美，还融合奶酪的浓郁。（餐馆提供）

个人推荐gambero & stracciata比萨（$38），不仅具备海鲜的鲜美，还融合奶酪的浓郁。比萨上的新鲜mazzara帝王虾，搭配口感柔软的意大利丝翠奇亚奶酪，与鲜美的虾肉完美结合。主菜是经典且充满地中海风味的烤鸡料理pollo marinara（$34），鸡肉经过精心烤制，外皮香脆，内里鲜嫩多汁。

Fortuna自制提拉米苏，充满浓郁风味和细腻口感。（餐馆提供）

餐馆自制的提拉米苏（$18），采用手指饼干、咖啡和巧克力碎制成，充满浓郁风味和细腻口感。忙碌的上班族可考虑在午餐时段享用四道式午间套餐（$39++），包括：木烤面包配蘸料、精选前菜、主菜、甜点与咖啡。

地址：7 Craig Rd S089667

电话：91151597

经典炭烤和现代创新风味

西班牙餐馆Pura Brasa最近推出全新菜单，新菜单融合西班牙经典炭烤技艺和现代创新风味，从小吃到主菜，再到比萨，每道菜都精心制作，带来味觉享受。

这家由西班牙厨师兄弟卢克·布罗萨·阿甘尼（Lluc Brossa Argany）和保罗·布罗萨·阿甘尼（Pau Brossa Argany）创立的餐馆，通过现代视角重新诠释经典的西班牙风味。

烟熏野生塔斯马尼亚鲍鱼虽经烧烤，却保留了鲍鱼的汁液。（餐馆提供）

餐馆利用Josper炭烤技术，炮制烟熏美味。新推出的餐前小吃——烟熏野生塔斯马尼亚鲍鱼（$48）选用从塔斯马尼亚水域新鲜采集的鲍鱼，手工剥壳后在店内烟熏，最后在Josper炭烤炉上烧烤，口感外焦内嫩，保留了鲍鱼的汁液。

手切72个月熟成100%橡果饲养的bellota jamón火腿散发着油润鲜肉咸香。（餐馆提供）

薄如纸片，色泽如红宝石，散发着油润鲜肉咸香的西班牙火腿是西班牙最具代表性的美食之一。餐馆推出手切72个月熟成100%橡果饲养的bellota jamón火腿（60克$65／30克$35）口感细腻，香气浓郁。

伊比利亚脆皮三层肉表皮酥脆，内里多汁，搭配牛肝菌碎与猪肉汁调制的酱料享用。（餐馆提供）

主菜推荐伊比利亚脆皮三层肉（$29），经14小时真空低温烹调，再以Josper炭烤制成，表皮酥脆，内里多汁，搭配切碎的牛肝菌与猪肉汁调制的酱料享用，进一步提升风味。

Josper炭烤红鲷鱼（$34）选用嫩滑的红鲷鱼，其自然甜味在鲜美的蟹肉酱衬托下更加出色。30天干式熟成的澳大利亚和牛肋眼牛排（$33）带有天然甜味和丰富脂肪分布，牛排外层烤至焦香，内部则保留和牛独有的细嫩多汁，令人留下印象。

Pura Brasa新推出的意大利腌制猪五花和羽衣甘蓝比萨。（餐馆提供）

意大利腌制猪五花和羽衣甘蓝比萨（$33），将薄切意大利盐腌猪五花和烤羽衣甘蓝相结合，酸奶油为其增添一丝酸爽。

甜品也有惊喜，本地Pura Brasa与韩国人气冰淇淋品牌Sobok独家合作，推出韩式年糕（injeolmi）冰淇淋，里头包含小糯米糕，再裹上薄薄的豆粉，让食客体验独特的清凉甜蜜。

地址：5 Wallich Street #01-16 Guoco Tower S078883

电话：63869678