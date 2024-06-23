解暑浆绿 咸甜浓香尽在一处

想在酷热难耐中找一碗冰凉的浆绿，想再次回味年节时热气腾腾的饺子，想咬上一口道地的薄饼，抑或想给疲惫的身躯来一碗滋补老火汤？ABC砖厂巴刹与熟食中心定能满足你对美食的渴望。

红山一带美食荟萃，单是热闹的ABC砖厂巴刹与熟食中心就有近百个摊位，售卖各式食物，午餐时段人潮汹涌。在这里用餐还有一个好处，那就是可以顺道前往附近的宜家（Ikea）和女皇镇购物中心逛一逛，选购心仪的家居或体育用品。

东记拉面小笼包的招牌山东水饺。（李姿仪摄）

▲东记拉面小笼包

摊位：#01-19

营业时间：早上10时至晚上8时30分

摊主是山东人，自然主打山东传统美食，如招牌山东水饺和锅贴。

饺子在山东是备受当地人喜爱的传统食物，过年时更是家家户户餐桌上必不可少的一道美食，寓意吉祥如意、辞旧迎新。

摊主每天新鲜制作水饺面皮，馅料有猪肉和韭菜，外皮爽滑有韧性，馅料饱满多汁，韭菜的清甜伴之猪肉的鲜嫩，越嚼越香，蘸醋吃更是有提味之妙。这里的食物品种丰富，除水饺外，还有葱油饼、上海小笼包和红油抄手等。如果喜欢吃面食，选择也很多，有香辣鸡拉面、排骨面、酸辣面、炸酱面、榨菜肉丝面等。吃完主食后，建议点一份本地不常见的豆沙大饼做餐后甜品。

津津甜品的Power Chendol（浆绿）香味浓郁，是解暑佳品。（李姿仪摄）

▲津津甜品

摊位：#01-21

营业时间：上午11时30分至晚上9时30分

天气酷热，一碗冰凉的浆绿堪称解暑佳品。如果上网搜寻本地好吃的浆绿，津津甜品通常都会榜上有名。

Power Chendol（浆绿）是这家甜品摊位的招牌甜品。糖浆是浆绿的“灵魂”，这里的糖浆选用来自印度尼西亚的椰糖调制而成，带有焦糖的黏度，香滑浓郁，甜而不腻，吃起来香甜中带点咸味。浆绿除了浆绿条、新鲜椰浆、红豆等基本配料，还特别加入亚答籽，丰富配料带来的不同口感让一碗浆绿变得层次丰富。

另一款较为特别的人气甜品是“流氓冰”，结合了榴梿雪糕和芒果，创造出令人惊艳的双重香甜。爱吃榴梿，还可以选择榴梿红豆冰或是榴梿玉蜀黍。此外，还有其他传统甜品，如黑糯米、白果薏米、清汤白果和豆爽等。

王钦薄饼的薄饼咸甜适中，新鲜爽口。（李姿仪摄）

▲王钦薄饼

摊位：#01-124

营业时间：中午12时至晚上8时

薄饼的主要馅料是沙葛，它决定了薄饼的美味指数。

这家的沙葛每天新鲜烹煮，呈现较浅颜色，不像有些煮过火的沙葛颜色显得暗沉。薄饼的其他用料也很讲究，其中豆芽尤为肥美。摊主特地选用优质豆芽，吃起来味道更好，突出了薄饼的爽口滋味。另外还有一种特别馅料，看起来有点像猪油渣，其实是炸面粉碎，为薄饼增添酥脆口感。整体味道平衡，咸甜适中，湿润度刚好，薄饼皮有嚼劲。

阿2老火汤的滋补极品佛跳墙。（李姿仪摄）

▲阿2老火汤

摊位：#01-141

营业时间：中午12时开始，售完为止

不用上餐馆，在阿2老火汤就能喝到汤料浓郁的极品佛跳墙，鲜甜醇厚，价廉物美。

这家人气排队摊位主打各款汤品，除了招牌极品佛跳墙，还有十全人参大补煲鸡汤、药材人参煲黑鸡汤和胡椒白果猪肚煲汤等滋补汤品。摊位招牌不仅注明汤品不含味精，还在各款汤品的照片上附有功效说明，比如西洋菜排骨汤清热养颜，莲藕花生煲排骨汤活血补肾，ABC排骨汤解暑养颜。可加白饭或南瓜饭来搭配汤品，建议选南瓜饭，开胃可口。

ABC砖厂巴刹与熟食中心售卖各式食物，午餐时段人潮汹涌。（李姿仪摄）

▲ABC砖厂巴刹与熟食中心 (ABC Brickworks Market and Food Centre)

地址：Blk 6, Jalan Bukit Merah S150006

邻近地铁站：女皇镇站（步行约20分钟）