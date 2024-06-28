清蒸海鲜很讲究新鲜度，所以价钱往往比较高。朋友推荐“喜喜蒸鱼海鲜”（Hee Hee Hee Steam Fish & Seafood）的一条蒸鱼从$9起，其他蒸海鲜则从$8起，价格十分有吸引力。

喜喜2021年开了第一家，现在共有四家；记者到其中两家试过，水准相当一致。问了摊贩，三名合伙人当中两人是鱼贩，对海鲜本来就很熟悉，还从麻坡亲戚那里直接进货。之所以能维持在低价位，主要因为成本低及薄利多销。

海石鲈鱼片一碟$8，分量多也新鲜。（陈爱薇摄）

基本款蒸鱼有金目鲈（$9）、石斑（$10）和金鲳（$12），一条鱼介于400至500克，做法是姜丝和蒜蓉多多的港蒸。想吃清淡的，可要求少咸。金目鲈没有土味和腥味，原来是老板特地从槟城精选引进。不太会吃整条鱼的，这里有贴心准备的蒸鱼片（$8），是用一整条6公斤的海石鲈起肉再切成片。

这里也有卖较高档次的红皂鱼和午鱼，以及很少见的东江鱼，还可要求“隐藏版”做法：娘惹蒸和菜脯蒸。东江鱼的胶质多，鱼肉细嫩，从500克$18至2公斤$48，最好在周三或周五进货时光顾，不然很快就被识货老饕扫空。

蒸竹蚌一碟$8。（陈爱薇摄）

除了蒸鱼，还有蒸啦啦、竹蚌和虾，每款都是一碟$8。泰式蒸苏东（$12）的酱汁正宗，酸中带辣，一圈圈苏东很肥美。乌打蒸蛋很下饭，成块乌打是其中一名合伙人的麻坡亲戚制作的。

乌打蒸蛋用来自麻坡的手工乌打。（陈爱薇摄）

总体而言，除了价格十分平易近人，另一卖点是一碟分量恰到好处，一两个人用餐也能吃完，没有负担。蒸海鲜的时间和火候基本上都掌握得不错，不会过熟。记者和友人点了一条鱼、一款海鲜和一碟青菜，付了20多元。友人十分欢喜，说下次再光顾，可以点多几样。

喜喜蒸鱼海鲜现有四个摊位，招牌醒目，容易辨认。（陈爱薇摄）

地址：

Blk 79 Circuit Road #01-12 S370079

Blk 93 Toa Payoh Lor 4 #01-45 S310093

64 Joo Chiat Place stall 4 S427786

Blk 91 Whampoa Drive #01-08 S320091

营业时间：上午11时至晚上8时