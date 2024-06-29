印度南北街头美食　走入高级餐馆

莱佛士酒店印度餐馆Tiffin Room从7月1日至14日推出“街头美食节”菜单，从孟买、卡纳塔克邦（Karnataka）到新德里等，展示印度各地标志性的街头美食色彩。

爽口开胃的印度脆球饼dahi puri是孟买一道备受欢迎的咸甜街头小吃，以甜酸奶、鹰嘴豆、罗望子和香料酱泥为馅料，伴有清爽的薄荷芫荽饮料，包含了酸甜香脆的丰富口感。

孟买盛行的面包pav，印度咖喱面包kheema pav用类似汉堡包的面包，夹满马哈拉施特拉邦（Maharashtra）风味的咖喱羊肉碎，配以腌洋葱、辣椒和蒜泥酱。不吃羊肉的话，推荐素食版的vada pav面包，松软可口的面包搭配马哈拉施特拉邦式的炸香料马铃薯、腌洋葱、辣椒和蒜泥酱，堆叠出多层好滋味。

大米面包akki roti是西南部卡纳塔克邦的特色小吃，有加了椰子的米粉扁面包，搭酥脆的炸虾和新鲜番茄椰子酱泥。

主食有新德里风味的多汁去骨鸡腿配洋葱和番茄，搭旁遮普邦（Punjab）流行的街头美食烤面饼，烤面饼里塞有马铃薯、洋葱和香料，也可以蘸酸甜的罗望子酱泥吃。

甜点kesar jalebi是金黄香脆螺旋形的油炸零食，它是北印度的传统街头小吃，搭配用小豆蔻和坚果调味的甜浓牛奶享用，甜度十足。

甜点kesar jalebi是北印度的传统街头小吃。（黄靖晶摄）

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