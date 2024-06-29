本地首家康普茶专卖店

发酵饮料康普茶（kombucha）的关注度日益提高，酸酸甜甜的滋味和爽口的气泡感，掳获许多人的芳心。Chateaux是本地第一家康普茶专卖店。这里不仅种类齐全，还有从吧台龙头直接流出的新鲜康普茶，以及可松懈身心的用餐环境。

柯玉卿（左）和林禀顺夫妇积极推广健康无酒精的康普茶。（餐馆提供）

同是52岁的林禀顺（Chris）和柯玉卿（Geok），在年近半百时离开各自的专业领域，投入康普茶研酿。他们原本打算在2019年开店，却遇上冠病疫情，所以改为居家酿造和网上销售。2023年时机成熟，Chateaux在诺维娜一带开了只有八个座位的小店。2024年4月底在惹兰勿刹开设的第二家店面，座位更多，还设有吧台，菜单也更全面。

Chateaux主打采用天然食材的高品质康普茶。康普茶在酿造容器发酵约七天后，再加入鲜切水果及香草，浸泡一天至入味后再装瓶，整个制作过程约10天。

六款一套的试喝装康普茶从清淡到浓郁，有纯茶、带清新果香或微辛姜味的。（餐馆提供）

六款一套的试喝装是百香果、绿茶覆盆子鼠尾草、蓝莓罗勒叶、茉莉花茶、鲜姜柠檬、薄荷青柠蝶豆花。另一款“OOH-LA-LA”是以乌龙茶特别酿制，带有橙皮、桂皮、麦芽和大麦香。六瓶装（一瓶330毫升）从$39.90起。瓶装茶可网购或在店内冷饮。

既然来到餐馆，不妨点一杯新鲜康普茶（一杯$8），有纯绿茶、纯焙茶、蜜糖柚子和每周特酿。从吧台龙头直接流进冷冻玻璃杯内的康普茶，泡沫多且绵密。还有两款非康普茶的起泡茶和氮气冷萃咖啡。许多顾客会在下班或周末到这里放松，来杯无酒精的起泡冷饮。

老板林禀顺与《联合早报》分享道：“虽然康普茶是用啤酒杯盛装，建议像品酒般小口小口喝。一开始是最直接的甜和酸，或者是果香和花香，茶慢慢降温时，就会尝到茶味和香草味。康普茶也可以和食物配搭，海鲜配较清淡的茶，牛扒和汉堡等重口味食物可配搭OOH-LA-LA这类的浓茶，有助去油解腻。”

特制牛油有红酒、咖啡、黑白蒜、娘惹叻沙和抹茶等八种口味。（餐馆提供）

除了康普茶，老板的特制牛油也是招牌必试，有红酒、咖啡、黑白蒜、娘惹叻沙和抹茶等八种口味，任选两款配酸种面包$6。牛油也可买回家，一盒140克$17，直接拌面煎食，可省却调味又便利。