精致欧日餐饮　吃出宁静的夏天

两家提供精致餐饮的餐馆，主厨在新菜单上落足心思。善用夏季食材在菜肴上做变化，欧式与日式料理从主食到甜点都有亮点。坐落在市区的餐馆，闹中取静，用餐收获身心灵体验。

城中的两家餐馆，以宁静与优雅氛围，成为都市中的安静绿洲。在这种氛围中，用餐不再只是满足生理需求，而是一种愉悦心灵、享受生活的仪式。

位于滨海湾花园花穹的米其林一星餐馆Marguerite，在开业八个月后于2022年首次获得米其林一星肯定，并在2023年和2024年蝉联一星。

餐馆最近推出全新四道式午餐体验（每人$128++），包括：迎宾小吃、斯佩尔特小麦酸种面包、四道菜，以及咖啡或茶，只限星期四至星期日。

新菜单以大自然和欧洲各季节为灵感。餐馆主厨迈克·威尔逊（Michael Wilson）注重食材选择和烹饪技巧，通过创新烹饪方式展示食材的最佳风味。

开胃小吃duck, duck, duck, cherry小巧精致，一次过可尝到鸭肝慕斯、樱桃果冻和经腌制和干式熟成鸭胸肉的多层次风味，以金盏花作装饰，特别漂亮！

斯佩尔特小麦酸种面包以面粉、酸种面包粉，以及黑麦粉制成。面团经过冷发酵过夜后，撒上黑白芝麻烘烤，搭配橄榄油和意大利香醋享用，风味独特。

来自西班牙埃布罗三角洲的烟熏鳗鱼鲜嫩多汁，味道层次丰富，烟熏鳗鱼的微妙烟熏香与生蚝慕斯的鲜味相得益彰。

这道菜搭配木炭烤卢瓦尔河谷芦笋和豌豆，并佐以由鸡肉、熏鹅肝和干醋栗制成的酱汁上桌。（餐馆提供）

Morel mushroom custard, Loire Valley asparagus snap peas口味清爽。羊肚菌奶油由蘑菇汤和鸡蛋调制而成，加入自制发酵四个月的蘑菇酱调味，随后蒸制。这道菜搭配木炭烤卢瓦尔河谷芦笋和豌豆，并佐以由鸡肉、熏鹅肝和干醋栗制成的酱汁上桌。

推荐附加菜品obsiblue蓝虾面（$28++），主厨威尔逊将新喀里多尼亚蓝虾制成糊状后将之做成意大利面，搭配的是用蓝虾头和少许香草熬制的浓郁海鲜汤。蓝虾面完全不添加盐，保留了食材的自然味道，是一次纯粹而精致的味觉体验。

餐馆四道式午餐体验的主菜黑安格斯牛肉，口感鲜嫩，与配菜搭着吃，带出牛肉的鲜美和层次感。（餐馆提供）

主菜可选黑安格斯牛肉，搭配芹菜泥、经10天发酵的红甘蓝酸菜，以及砂拉越胡椒酱，配菜相互融合，带出牛肉的鲜美和层次感。

八层巧克力花生塔由巧克力脆片、冻花生帕菲、搅拌盐渍焦糖、巧克力奶油、可可粒牛轧糖和香蕉雪芭皇冠精心构成，层层叠加呈现出丰富的口感和多样的风味。

餐后小甜点包括：橄榄油水果软糖、浓缩咖啡巧克力胶囊、卡尔瓦多斯软糖、马卡龙、以及草莓棉花糖饼干等。

餐后小甜点推车盛放着各种软糖和巧克力。（餐馆提供）

除了精选美酒，餐馆还推出非酒精饮料，包括经过澄清制成的果汁，如：青苹果紫苏、血橙、摩洛哥樱桃等。午餐以酒佐餐价格为每人$78++，非酒精饮料配餐每人$48++。餐馆也提供七道式晚餐（每人$288++），只限星期三至星期日。

值得一提的是，食客用餐后还可尽享滨海湾花园美景，坐上餐馆提供的buggy服务，穿越滨海湾花园花穹的美丽景色。

地址：18 Marina Gardens Dr #01-09 S018953

电话：67020158

日式精致餐饮融合法式料理

日式精致餐馆Omakase@Stevens推出全新夏季菜单，巧妙融合法式料理风格。

菜单由新任大阪籍行政主厨有本和辉（Kazuki Arimoto）精心设计，为食客提供六道（$280++）和八道（$333++）的厨师做主精选料理，从陆地到海洋，每一种夏季食材都经过主厨精心挑选以展现其最佳风味。

前菜shima-aji namerou选用层次分明的石鲷条纹鰺鱼，加入姜和韭菜增添风味，有助打开味蕾。（餐馆提供）

前菜shima-aji namerou选用层次分明的石鲷条纹鰺鱼，加入姜和韭菜来增添风味，以及白味噌和红味噌果冻打造不同质地，搭配俄罗斯奥斯特拉和西伯利亚鲟鱼子酱，盛放在装有咸蛋黄球的冬瓜圈中，入口有助唤醒味蕾。

金眼鲷采用餐馆招牌松阪方式烹饪，小块鲷鱼片被反复淋上热油直到鱼皮和鳞片变脆，口感酥脆。（叶晓虹摄）

主菜金眼鲷（kinmedai）采用餐馆招牌的松阪方式烹饪，小块的鲷鱼片被反复淋上热油直到鱼皮和鳞片变脆。此外，宫崎和牛炸肉排采用上等宫崎牛肉制作，外裹面包糠后深炸至金黄，撒上意大利夏季松露，配以北海道马铃薯和高丽菜。

宫崎和牛炸肉排采用上等宫崎牛肉制作，外裹面包糠后深炸至金黄。（叶晓虹摄）

不容错过的是厨师的招牌鳗鱼烧，以传统方式在日式砂锅中烹煮，顶级越光短粒米淋上自制的烧烤酱，加入三叶草水芹和茗荷花，搭配鹿儿岛鳗鱼片，为食客带来独特的日式风味。

甜品方面，餐馆选用顶级宫崎芒果制作的甜点，通过sudachi柑橘和手指青柠的清新口感提亮芒果的香甜味道，为这场夏日美食之旅画上完美句点。

地址：30 Stevens Rd #01-03 S257840

电话：67358282