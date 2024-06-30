经典马来鸡汤面 香料汤底最考功夫

亚当路熟食中心汇聚了来自世界各地的食客，更汇聚了本地各个族裔世代相传的老味道。这里的美食坚持着传统烹饪，更坚持着一份旧日情怀。

位于亚当路和杜尼安路（Dunearn Road）交界处的亚当路熟食中心近邻植物园，附近有大使馆、学校和学生宿舍，除了本地居民，这里每天都会接待来自世界各地的食客。

1973年建成的亚当路熟食中心，是本地“老”熟食中心之一，宽敞的开放式用餐区，空气流通，环境舒适。熟食中心共有32个摊位，不同种族的摊贩齐聚一处，其中不少是清真摊位，从传统马来餐、印度餐到本地经典小贩美食，应有尽有，许多摊位更是代代相传，保留了传统烹饪方法和地道风味。

马来鸡汤面的汤底采用多种香料熬制，层次丰富，香气浓郁。（李姿仪摄）

▲Selamat Datang Warong Pak Sapari

摊位：#01-09

营业时间：上午8时至下午4时

摊位创立于1970年代，Sapari家族坚持传统食谱与烹饪方式，为食客烹煮出地道风味，赢得众多忠实食客的喜爱。摊位目前由第三代小贩苏马迪（Sumadi）接手，并于2023年与2024年入选米其林必比登推荐榜单。​马来鸡汤面（mee soto）和马来卤面（mee rebus）是招牌菜。马来鸡汤面（$4）是一道经典马来美食，由黄面条、鸡丝、葱花和炸葱头等组成。汤底采用多种香料熬制，口味层次丰富，香气浓郁，配上新鲜豆芽、香菜和炸洋葱，风味十足。除了传统黄面条，也可选择米粉。摊主还推出烹煮马来鸡汤面和马来卤面的酱料包，供粉丝在家炮制美味。

熟食中心里少有的猪脚米粉，顺滑可口。（李姿仪摄）

▲成记

摊位：#01-24

营业时间：上午10时多至晚上9时30分

摊主售卖各种面食，如：炒粿条、炒福建面、炒萝卜糕、炒冬粉等，但最特别的是一般熟食中心不常见的怀旧美食——猪脚米粉（$6／$10／$16）。这里售卖的猪脚米粉充满古早味，采用香菇猪脚罐头烹制。摊主在焖煮猪脚米粉时将米粉焖到收汁，直到起了胶汁，煮出来的猪脚米粉顺滑可口。米粉既不干也不湿，搭配嫩滑的猪脚，味道鲜美且不过咸，配上摊主的自制辣椒酱，更增添酸辣风味。

鱼丸面薄弹性恰好，还有比例完美的辣椒酱和醋调味。（李姿仪摄）

▲亚当鱼圆面

摊位：#01-25

营业时间：上午8时至晚上8时（周二、三休息）

摊位创于1988年，目前由第二代摊主传承经营。提供的鱼丸面种类繁多，包括：鱼丸面薄、香菇肉脞面、叻沙、鱼丸粿条面、冬粉鱼丸汤、鱼丸汤、特制面等。鱼丸面薄（$4／$5／$6）煮得较有韧性，弹性恰好，还有比例完美的辣椒酱和醋调味。虽然这里的鱼丸没有以手工制作为卖点，但味道顺口，咸甜适中，爽嫩弹牙。

椰浆饭选用巴斯马蒂印度香米烹煮，自然米香搭配椰浆和班兰叶香，令人垂涎。（李姿仪摄）

▲No.1 Adam’s Nasi Lemak

摊位：#01-01

营业时间：上午8时至下午1时30分

亚当路熟食中心有好几个摊位都在售卖椰浆饭，这家椰浆饭摊位即使非繁忙时段也大排长龙，要吃上还得有几分耐性。椰浆饭选用巴斯马蒂印度香米烹煮，散发清新米香，辅以椰浆和班兰叶香味，口感松软。椰浆饭基本套餐从$4起，配料丰富多样的Adam’s special套餐则售$7。点了一份Sutra椰浆饭套餐（$6），包含外酥里嫩的炸鸡翅、浓香四溢的乌达、金黄诱人的煎蛋、酥脆可口的江鱼仔与花生，搭配甜辣适中的参峇辣椒，丰盛又美味。

1973年建成的亚当路熟食中心，汇聚了不同种族的摊贩。（李姿仪摄）

▲亚当路熟食中心（Adam Road Food Centre）

地址：2 Adam Rd S289876

邻近地铁站：植物园地铁站