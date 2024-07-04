在美国，每年7月6日是全国炸鸡日。炸鸡的口味多样化，鸡腿、鸡排、鸡翅膀，各有所好。它口感香脆可口，咬下去卡兹卡兹作响，很多人难以抗拒。在新加坡想吃炸鸡处处可寻，有快餐店炸鸡，不少邻里档口小铺也售卖各类炸鸡如台湾炸鸡排。

众多炸鸡中，新加坡人熟悉的应属虾酱鸡，煮炒店都有卖。现在它也有新吃法了，米其林一星餐馆Labyrinth创办人韩立光、名人厨师杨钦崴（Lennard Yeong）连同两名餐饮业者友人郑坚立和Bevin Desker合作开新品牌Har Har Chicken!专卖虾酱鸡，并推出多款菜式。

Har Har Chicken!位于碧山第8站购物中心底层（#B1-K15）的档口，7月5日正式开业。

2020年疫情期间，韩立光开创网店品牌Miss Vanda，以送餐为主，主打新加坡人熟悉的美食，如鸡饭、仁当、叻沙等，虾酱鸡是当时的招牌菜之一。

几经研发后，虾酱鸡成为了主角，为满足食客需求，有不同组合选择。想解馋就直接买虾酱鸡（一个$3.20，六个$18）来吃，另也有汉堡（$7.30）、饭盒（$6.90起）及薯条组合（$4.90起）。

当中，推荐炸鸡块（$4.80），方便外带，可蘸自制海南鸡饭辣椒酱或美乃滋。虾酱鸡炸得酥脆，虾酱味偏咸重，风味十足。选吃饭盒，厨师搭配海南鸡饭，比白饭更具香气，搭配自制阿渣（achar）凉拌菜，口味更多元。

从即日起至7月7日推出开张优惠，买一送一，凡购买鸡翅薯条（$7.80），可获赠无骨鸡腿饭盒。附带条件。