茄子寿司、绿竹笋、三菌客家算盘子等，这些独特的蔬食佳肴，是新加坡四川豆花饭庄、台湾米其林绿星餐馆“阳明春天”和新加坡的日本割烹餐馆Nishikane联手合作的美味。

从即日起举行至8月31日的蔬食宴，多年来是四川豆花饭庄和阳明春天年度联手重头戏。今年添新看头，新加坡的日本割烹餐馆Nishikane主厨西信宏加入合作，与四川豆花饭庄执行总厨何志强及台湾阳明春天主厨薛永鸿，擦出新火花。

阳明春天成立于2007年，致力推广蔬食和永续饮食。西信宏出身厨师世家，是第六代厨师，这次的蔬食日料，和餐馆平日菜品不同，带来新鲜感。

新加坡的日本割烹餐馆Nishikane主厨西信宏（左起）、台湾阳明春天主厨薛永鸿和四川豆花饭庄执行总厨何志强，各显身手，合作蔬菜宴，带来口味上的惊喜。（餐馆提供）

媒体试吃活动上，几款菜肴各具特色。

前菜拼盘集合三名厨师的创意菜，有黄金茶香甜豆仁、花椒脆糯米、绿竹笋春花卷等。当中，西信宏的自制日式豆腐伴蚕豆，入口即化，软嫩美味，薛永鸿的灯笼椒和茄子寿司，也让人眼前一亮。

何志强的三菌客家算盘子，通过三种菇类，即炸脆的切丝杏鲍菇、香菇和茶树菇，为传统菜肴添加咸香味和爽脆口感。

特别从台湾进口的绿竹笋是焦点之一，原味鲜美爽脆，搭配果醋沙拉更开胃。

台湾绿竹笋，鲜美爽脆。（餐馆提供）

摆盘方面惊喜不少，西信宏的冰水晶日本素面，面条盛在形状如小器皿的冰格里，这是他亲自雕塑的形状，有助保持面条低温，吃了凉意沁心。搭配日本小番茄、玉米等，每一口都是夏天的滋味。

冰水晶日本素面，面条盛在形状如小器皿的冰格里。（餐馆提供）

两款套餐分别为每人$118++和$148++。UOB信用卡会员可享有15%优惠。

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