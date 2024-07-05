海外名厨新加坡开螃蟹餐馆

喜爱螃蟹的食客有口福了，除了新加坡辣椒螃蟹、黑胡椒螃蟹，现在还能在登布西（Dempsey）品尝斯里兰卡知名螃蟹餐馆Ministry of Crab的螃蟹大餐。

7月3日开业的餐馆，是亚洲50最佳餐馆榜单中唯一螃蟹餐馆，2024年排第77名。餐馆其他海外分店位于曼谷、上海、成都、马尔代夫和孟买。

螃蟹佳肴以不同煮法处理，有香蒜辣椒、咖喱、清蒸、烤焗等。香蒜辣椒是招牌口味，由意大利橄榄油和日式酱油为调料，风味独特。可以搭配斯里兰卡传统kade面包一起吃，和新加坡人熟悉的馒头有异曲同工之处。

创办人之一兼大厨Dharshan Munidasa，是斯里兰卡和日本混血儿，烹饪理念也融入日式风情。他介绍：“有一道黑胡椒日式高汤螃蟹，以日式手法制作高汤，黑胡椒的味道比较圆润顺喉。”

他熟悉新加坡食物，最喜爱吃海南鸡饭和粤式点心。

有一道原味螃蟹（须提前预订），蒸煮后冷冻六小时上桌，可搭配牛油、辣椒或日式青柠柑橘酱（ponzu）。辣椒蘸料带有海南鸡饭辣椒的风味。

为了确保海产的鲜度，餐馆每星期从斯里兰卡空运三次，螃蟹重量介于500克至两公斤。除了海鲜，也售鸡肉菜品。螃蟹菜肴售价从$75（500克）起。

地址：6 Dempsey Road S249683

电话：83890948

网址：ministryofcrab.com