粗生耐长的马尼菜随着甘榜消失，但其独特口味教人回味。近年来除了一些社区菜园开始栽种，一些业者也在面粉粿、炒面、炒蛋、擂茶里加入这道风味独特的野菜。

马尼菜是一种粗生耐长的植物，从前甘榜篱笆或住家旁会种一整排，老一辈应该不会感到陌生。随着新加坡的高度城市化，以及人们的饮食越来越精致，马尼菜在本地已不多见，不过近年来一些邻里和住家菜园又开始种植。

现在巴刹和超市较难买到马尼菜。（陈爱薇摄）

嚼出层次和野菜风味

它的学名是sauropus androgynus，也称天绿香、守宫木和树仔菜。马尼菜这个名字直译自马来文的“sayur manis”，意思是“甜菜”。它的叶子较厚，初尝有些粗涩，细嚼到菜汁开始溢出甜味，很有层次和野菜风味。一手捉着一株马尼菜，另一手将叶片从分枝撸下来的过程充满乐趣。洗净后还要搓揉和撕碎，这样更能释放菜汁和甘甜，吃起来不会干涩。

1990年代台湾兴起喝马尼菜汁减肥风潮，引发上百人中毒，甚至有人死亡事件。许多人因此对马尼菜闻而生畏，实在为它叫屈，懂得欣赏的人常年都在吃呀！专家指出，可减肥一说无从考究，马尼菜只要不生吃（而且是大量食用），和其他蔬菜一样，含多种维生素及营养。

新加坡可买到的马尼菜，主要从马来西亚进口。它的叶子易掉，没有妥善存放，整株很快就会光秃。所以只有少数巴刹菜摊或者超市（如昇菘）愿意进货，多数是用塑胶圈捆成一扎再用报纸包裹，或者直接以透明塑料袋密封。

不起眼的马尼菜每一口都带乡土情怀，唤起马来西亚游子回家看看的念头。炒鸡蛋或煮成菜汤是最家常做法，记者搜罗了本地一些可尝到马尼菜的食肆。

文尼城市面粉粿放的是马尼菜，不是菜心或苋菜。（陈爱薇摄）

面粉粿

本地的面粉粿经常是加菜心或苋菜，但在马国一般会加马尼菜。

文尼城市面粉粿（Poon Nah City）藏身于巴耶利峇地铁站附近城市购物中心内。面类和配料选择多，除了面粉粿，还有幼面、板面、公仔面、豆签、金蛋面和面线等，然后再选要搭配鱼片、大虾、鲍贝、鱼鳔或鲍鱼。一碗$5起。

始终认为，手捏面粉粿、马尼菜和江鱼仔是最佳组合。它们都须要咀嚼多几下，这个当儿马尼菜的味道正好释放，三者味道交织，一起吞下。文尼的汤底属清澈型，还有肉碎团。辣椒酱倒是一绝，酸辣得“四马奔腾”。

乌节远东商业中心四楼的翠苑（Greenview Café）、宏茂乔3道第133座的霸王板面、里峇峇利路223号的万澫古早味等，都有加了马尼菜的面粉粿。

文尼城市面粉粿：810 Geylang Rd #05-02 City Plaza S409286

品记小厨的长寿面炒马尼菜。（陈爱薇摄）

炒面和炒蛋

在东马古晋有一道“Ah Pek面”，其实是长寿面炒马尼菜。所用的寿面包装上印有寿星公图像，所以这道民间小食就有了这个有趣又易记的名称。

品记小厨（Tracy’s Sarawak Kitchen）就有这道马尼菜长寿面（$8.80），记者光顾了在实龙岗花园区购物商场底层的冷气食店。除了两大主角，还撒上猪油渣，很朴实的面食。在这里也可尝到马尼菜炒蛋（$9.80）。店家在阿裕尼地铁站外的咖啡店也有一个摊位，这两道马尼菜料理的价格个别是$6.50。

成基黑鸡补品的马尼菜炒蛋卖相佳。（陈爱薇摄）

妈妈版的马尼菜炒蛋常会添加炸江鱼仔增香，但外头卖的可能基于成本考量，只有马尼菜和蛋。在樟宜路的成基黑鸡补品主打腰子面线，得知菜单上有马尼菜炒蛋时（$12.80起），有点意外。倒扣在碗中的卖相不错，只是蛋的分量过多，掩盖马尼菜的风头，也略咸。品记小厨的则是菜多蛋少。

品记小厨：1 Maju Ave #B1-K1 to K5 myVillage S556679／90 Lor 25A Geylang S388265

成基黑鸡补品：475 Changi Rd S419892

Sunnychoice的擂茶有放马尼菜等多种配菜。（陈爱薇摄）

擂茶

这道客家美食用到的“粗菜”很多，马尼菜是其中一种，但本地有些业者已不加。享用擂茶时所有食材混合在一起，马尼菜本身独有的味道有时会被忽略。

由五姐妹经营的Sunnychoice，推出各式风味的素食料理，擂茶是常青招牌料理（$10.50）。擂茶里头的马尼菜分量相当多，还有腰果和炸芋丝增添口感和坚果香。也喜欢它的绿汤，有浓浓香草味，将米饭和食材搅拌均匀后倒入绿汤，每一口都是清脆健康。点了主食，还能以半价附加饮料和甜品。