位于小印度的印度素食餐馆Podi & Poriyal推出全新单点菜单，重新定义南印度家常美食。

餐馆重视食材质量与来源，自2019年开业以来，遵循传统烹饪技艺烹制印度素食料理。新菜单通过展示在新加坡不常见的南印度菜肴，重新定义人们对南印度美食的固有看法，这些菜肴因复杂繁琐的制作过程和不常见的食材而独具特色。

新菜式包括小吃和大份菜品。经典的南印度sundal通常用鹰嘴豆或扁豆制作，餐馆将其改良为毛豆sundal（$12），拌以椰丝和烤腰果，增添独特风味，既可作为开胃菜，又可作为小吃享用。

开胃菜毛豆sundal，拌以椰丝和烤腰果，不仅具有嚼劲，且口味清爽。（餐馆提供）

有别于一般玛沙拉香料印度炸薄饼（papad），牛油果菠萝蜜印度炸薄饼（$12）口感轻盈酥脆，厨师使用菠萝蜜代替传统扁豆粉，以增加口感和甜味，其上铺满以牛油果、番茄、洋葱和香菜混合而成的酸辣酱。

招牌podi Idlis（$16）是一道受欢迎的菜肴。这道松软的蒸米糕通常在早餐时食用，由发酵扁豆和米制成，配以餐馆每周特制的香料，供食客尝鲜。餐馆菜单中的另一道配菜是卷心菜poriyal（$10），这道菜用卷心菜丝、咖喱叶、芥菜籽、干辣椒和鲜椰丝翻炒，特别爽口，适合搭配米饭享用。

本地食客对印度馅饼（parotta）不陌生，新推出的双层印度馅饼（$26）用香蕉叶包裹蒸煮后再煎烤，带有独特香气，尤其是香蕉叶的清香。此外，这道菜口感外脆内软，咖喱风味浓郁，混合各种香料和新鲜香草，增添更多味觉层次。

双层印度馅饼用香蕉叶包裹蒸煮后再煎烤，带有独特香气，尤其是香蕉叶的清香。（餐馆提供）

甜点方面，餐馆对经典印度甜点做了现代化改良，温热的黑芝麻和椰糖甜点（$15），配以一大勺香草冰淇淋，享用时不仅能尝到豆蔻和肉豆蔻香，还有浓郁的椰糖香。

温热的黑芝麻和椰糖甜点配上一大勺香草冰淇淋，不仅能尝到豆蔻和肉豆蔻香，还有浓郁的椰糖香。（餐馆提供）

餐馆的创意同样体现在各种酒精和非酒精饮料上，以提升食客用餐体验。总的来说，餐馆不仅在食材和烹饪技术上保持传统，还在用餐环境和氛围上为食客创造独特体验。从细致入微的装潢到精心设计的菜单，每个细节都体现餐馆对南印度美食的热爱与尊重。

地址：486 Serangoon Rd S218151

电话：97112400