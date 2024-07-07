多料薄饼　40年手艺卷起饱满古早味

薄饼、鸭饭、水粿、咖椰牛油烤面包，哪一样不是新加坡人的心头好？哪一样不是充满南洋风情的老味道？三巴旺山熟食中心不在三巴旺，这里的美食有着温暖浓郁的人情味。

三巴旺山熟食中心座落在汤申路上段私宅区附近。（特约陈佩敏摄）

请不要被名字迷惑，三巴旺山熟食中心并不在三巴旺，而是在汤申路上段的一个私宅区旁。附近有一座写着“森峇旺新村德士服务站”的小亭子，瞬间将记忆拉回到20世纪60年代，当时这里摊贩林立，有面摊、茶水摊和炒粿条等。熟食中心建于1974年，共36个摊位，2023年装修后，增设了桌椅，装置了遮帘，改善了通风系统，为食客带来了更好的用餐体验。虽然从1968年开始的新和发咖啡是这里最出名的茶水档，但这一期记者要探索那些也许名不见经传，但同样会让人食过难忘的美食。

▲平记薄饼

摊位：#01-32

营业时间：上午10时到傍晚5时（星期一休息）

老板向哥哥学艺后自立门户超过40年，两兄弟的同名摊位所售卖的古早味薄饼皆深获好评。哥哥已结束在惹兰白锡熟食中心的生意，要回味兄弟俩的拿手薄饼只能到这里。

食材都是夫妇俩亲自准备，放在特制柜子内干净整齐。主角是和虾米一起熬煮的沙葛，还有鸡蛋、花生、豆芽、香菜等。薄饼内有比较少见的腊肠，在这个十分关注成本的年代，实属难得。薄饼包得饱满扎实，充满家常味，不会太甜或太咸，面粉脆粒增添了口感的丰富度。薄饼一条$2。摊位还有售卖小金杯，四个$3.50。

成发鸭饭分量足，鸭肉香软够味。（特约陈佩敏摄）

▲成发鸭饭

摊位：#01-07

营业时间：上午10时30分到下午1时（星期一、二、五休息）

上午10时多，卤鸭一只一只刚挂好，摊位招牌灯未亮，轻车熟路的食客已开始排队。挂成两排的鸭只深褐油亮，任谁看了都馋。摊主一天只营业短短三小时，从所准备的鸭只数量，可知生意有多好。一碟鸭饭$4起，鸭肉和米饭分量多，还淋上一大勺卤汁。

鸭肉卤得够软，而且香浓入味。记者觉得略微偏咸，摄影同事倒是认为非常美味，一会儿功夫就一扫而光。绵密的鸭粥一碗$3.50，也颇受食客青睐，雨天时特别热卖。除了鸭肉，摊位也准备了鸭肝、鸭肾和鸭脚，以及叉烧和烧肉。鸭肝不会卤得过硬，有种鹅肝的细腻滑嫩。

淡申水粿嫩滑且带米香。（特约陈佩敏摄）

▲淡申水粿

摊位：#01-16

营业时间：上午10时到晚上7时（星期日休息）

现在熟食中心吃到的很多水粿是从供应商拿货，自制的越来越少。淡申水粿的摊位上摆着一层层的铝制模具，看了让人欣喜。一个个水粿从小小的铝杯脱模而出，然后加上菜脯，整套动作行云流水。比起那些在咖啡店或食阁已取出放在蒸炉里的水粿，更多了一份情感和温度。

水粿要趁热享用，菜脯看起来有点干，吃起来却不会，带有油香，咸甜融合。水粿本身更带惊喜，口感扎实但不失水嫩细滑，最重要带有浓郁米香。水粿四个$2.20起。摊位也有卖猪肠粉，两条$2.60，还有咸肉粽，一个$5。

新兴茶室的鸡蛋面包套餐一份$3.50。（特约陈佩敏摄）

▲新兴茶室

摊位：#01-13

营业时间：上午6时到下午4时（无休息日）

新兴茶室摊主夫妇的亲切笑容，成功将记者召唤过去。两片烤面包、两个半生熟蛋和一杯热饮售价$3.50。面包虽是薄薄两片，但烤得很香脆，咖椰和牛油咸甜交织。点了一杯奶茶，正好遇上老板娘换新茶叶，两个壶来回冲泡多遍，逼出扑面而来的茶香。半生熟蛋是老板敲开去壳后送过来的，熟度刚好，人情味满满。

老板娘出身咖啡茶水档世家，自然有一定功底。她一年到头每天都到熟食中心报到，不过不无感伤地慨叹，现在人潮越来越少。是天气太热人们不愿到熟食中心用餐？还是随着年长一代日渐离去，年轻人不再热衷于小贩美食？

▲三巴旺山熟食中心（Sembawang Hills Food Centre）

地址：590 Upper Thomson Road S574419

邻近地铁站：伦多站（步行约30分钟）