从7月22日至28日，中餐食客熟悉的名厨梁兆基（Sam Leong）和泰裔妻子Forest，将于良木园酒店岷江川菜馆主厨曾繁基和和岷江登布西主厨吴志光，携手合作限时菜单。

这次合作地点于良木园酒店岷江川菜馆举行，厨师们大显身手。梁兆基是新加坡中餐名厨代表人物，得奖无数，Forest多年来任烹饪导师，早期常在民众俱乐部授课。2012年，夫妻俩合作负责圣淘沙名胜世界的新派中餐馆“森”（Forest），现已结业。近年来他们较少参与餐饮活动，这次难得重现美味，让食客引颈期待。

梁兆基的海胆金汤海中宝分两个部分，一勺海胆上配伊比利亚火腿，一鲜一咸，挑逗味蕾。接着，啜饮香浓南瓜汤，里面有鲍鱼、海参和鱼鳔，胶原蛋白满满。另一道佳作是脆口瑶柱虾滑薏米粥，手制的虾滑口感佳，薏米粥丝滑中有微微的薏米颗粒口感，非常讨喜。

良木园酒店岷江川菜馆举行限时促销，名厨梁兆基（左二）及妻子Forest（左三），与岷江登布西主厨吴志光（左一）和良木园酒店岷江川菜馆主厨曾繁基联手合作。（餐馆提供）

Forest的南洋风味蟹肉白芦笋，用的是时令食材白芦笋，咖喱酱汁带有泰式咖喱风情，别具一格。

曾繁基的鲍汁南非鲜鲍和吴志光的避风塘多宝鱼软壳蟹，也各有千秋，展示海鲜口味的多变性。

六道菜午餐套餐，每人$148++，七道菜晚餐每人$188++。至少两名食客，只限堂食。订位详情，可拨电67301704或电邮至min_jiang@goodwoodparkhotel.com。