无论是繁忙的工作日，还是闲暇的周末，一碗热腾腾的好汤能为生活带来温暖和满足。

创立于2011年的老江一品汤，便是以这份对汤品的热爱和坚持，为无数食客提供美味汤品。老江一品汤最早起源于后港罗弄阿苏的一个小贩摊位，创始人当年发现本地市场上缺乏优质汤品的选择，因而创立老江一品汤，为邻里居民提供一系列汤品。

餐馆凭借秘制汤底和精选优质食材，多年来吸引许多食客。每次光顾老江一品汤，最常点招牌一品汤，搭配一碗口感爽滑的干捞河粉（$10.50）。一品汤采用新鲜鸡腿和四神药材等精心慢煮而成，汤汁浓郁，充分展现鲜美食材的精华。

招牌一品汤，搭配一碗口感爽滑的干捞河粉，是简单朴实又美味的一餐。（叶晓虹摄）

热气腾腾的招牌一品汤配料丰富，结合海鲜和肉类，如：鲜鱼、鲜虾、肉碎、小鱼条、鱼鳔、肉丸、鱼丸、贵妃鲍片等，搭配经数小时熬煮的汤头，喝起来清爽不油腻，食客还可选择搭配拌以餐馆自制黑酱和参峇辣椒的干捞河粉，干捞幼面、干捞幼米粉、米饭，或是在汤中加入河粉、幼面、幼米粉等享用。

潮州红斑鱼汤（$13.20）配有新鲜红斑鱼肉，淡淡的清香加上丰富新鲜的配料，每一口都可以喝到汤头的清甜及食材的美味。此外，招牌猪脚醋（$11）采用传统黑醋和姜炖煮而成，猪脚炖煮得入口即化，带有浓郁的怀旧风味。

餐馆还提供各种美味小吃，如：外皮酥脆，内里多汁的虾酱鸡翅（$8.90）、酥香的南乳花肉（$8.90）等，让食客在享受汤品的同时，也能品尝到多样美味。

目前，老江一品汤的四家分店，分别位于IMM、榜鹅绿洲台（Oasis Terraces）、武吉知马路上段张振南路（Cheong Chin Nam Road），以及盛港安谷路第339座。

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